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الأعداد السابقة للصحيفة

أول تعليق من ترامب على صحة زعيم كوريا الشمالية

Time منذ ساعتين
Views 2409
أول تعليق من ترامب على صحة زعيم كوريا الشمالية

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنباء تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج –أون " ، والتي أثارت ضجة كبيرة في كوريا الشمالية والعالم .

وقال " ترامب " خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات كورونا ، أن هذه الأنباء "غير صحيحة " متهماً شبكة سي إن إن الأمريكية بفبركة هذا الخبر ، وهي الشبكة الإخبارية التي دائماً ما يهاجمها " ترامب " .

وكانت "سي إن إن " قد نشرت أنباء الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة "تدرس معلومات " حول تدهور صحة "كيم "بشدة بعد خضوعه لعملية جراحية .

كما نقلت صحيفة إلكترونية يديرها كوريون شماليون منشقون أن "كيم " خضع لعملية جراحية خطيرة في ابريل الماضي ، ما يعزز الأنباء خاصةً في ظل غياب "كيم " عن وسائل الإعلام .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هههههههه هههههههه أشغلوها 😂
ابو عمار
ممتاز الحقوها بخطيبها المحبوس
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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