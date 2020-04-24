أول تعليق من ترامب على صحة زعيم كوريا الشمالية

واشنطن (صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنباء تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج –أون " ، والتي أثارت ضجة كبيرة في كوريا الشمالية والعالم .

وقال " ترامب " خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات كورونا ، أن هذه الأنباء "غير صحيحة " متهماً شبكة سي إن إن الأمريكية بفبركة هذا الخبر ، وهي الشبكة الإخبارية التي دائماً ما يهاجمها " ترامب " .

وكانت "سي إن إن " قد نشرت أنباء الأسبوع الماضي نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة "تدرس معلومات " حول تدهور صحة "كيم "بشدة بعد خضوعه لعملية جراحية .

كما نقلت صحيفة إلكترونية يديرها كوريون شماليون منشقون أن "كيم " خضع لعملية جراحية خطيرة في ابريل الماضي ، ما يعزز الأنباء خاصةً في ظل غياب "كيم " عن وسائل الإعلام .