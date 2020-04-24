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طريقة غريبة لإجراء فحص الفيروس للاعبي برشلونة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1411
طريقة غريبة لإجراء فحص الفيروس للاعبي برشلونة

وكالات (صدى):
اتفقت رابطة الليجا الإسبانية والأندية على أول إجراء فعال في سبيل البدء في خطة استئناف النشاط ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل؛ حيث سيجتاز جميع لاعبي الفرق بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري وكافة الموظفين المعنيين بالفريق الأول، اختبار الكشف عن الفيروس المستجد.

ووجه نادي برشلونة، الجميع الحضور من منازلهم إلى مركز التدريب بما في ذلك الموظفين واللاعبين والجهاز الفني يوم الثلاثاء لكن الجميع سيجتاز الاختبار دون النزول من سياراتهم.

وأوضحت تقارير صحافية، أن اللاعبين سيدخلون من الباب الرئيسي وسيستقبلهم موظفو الرعاية الطبية الذي عينهم الاتحاد الإسباني للعبة لأخذ العينة من الجميع وسيعودون بعد ذلك مباشرة إلى منازلهم؛ حيث سيتم أخذ العينة عن طريق قطعة قطنية من إفرازات الأنف بعد دقائق من وصول اللاعبين.

ويأتي ذلك وهم جالسون في سياراتهم على أن يتم ذلك كل ثلاثة أو أربعة أيام للتأكد من سلامة اللاعبين مع استبعاد أي عدوى قبل أن العودة للتدريبات الجماعية، والتي من المتوقع أن تكون في بداية مايو المقبل.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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