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تطبيقات خطيرة تسرق مستخدمي هواتف أندرويد

Time منذ 6 ساعات
Views 2410
تطبيقات خطيرة تسرق مستخدمي هواتف أندرويد

وكالات (صدى):
حذرت شركة CyberNews للأمن السيبراني، مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، من تهديد صادم وخطير بشأن شبكة سرية مكونة من 27 مطورًا للتطبيقات أنشأت عددًا كبيرًا من التطبيقات التي يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى إحداث فوضى على أجهزة أندرويد.

واكتشفت الشركة، ما مجموعه 103 تطبيقات وهمية، قام المستخدمون بتنزيلها 69 مليون مرة، فيما تعمل على إجراء تغييرات بصرية صغيرة لجعل التطبيقات الأخرى تبدو فريدة من نوعها ومظهرها، وعلى الرغم من أنها قد تبدو غير ضارة إلى حد ما، إلا أن هذه التطبيقات قد تعرض بيانات المستخدمين لخطر شديد.

وأوضحت الشركة، سياسة الخصوصية الخاصة بهم تسمح لهم بجمع جميع أنواع المعلومات الحساسة مثل معلومات المنطقة الجغرافية وعناوين البريد الإلكتروني ومعرف الجهاز الفريد وحتى بيانات الفواتير أو الشحن، كما تطلب قائمة شاملة من أذونات الجهاز.

وتشمل تعديل أو حذف وحدة تخزين USB، وتشغيل الميكروفون وإيقاف تشغيله، والوصول إلى الكاميرا والصور وحتى تعديل إعدادات النظام، وما يجعل الأمور أسوأ، أن أذونات التطبيق هذه غالبًا لا علاقة لها بالوظيفة الأساسية للتطبيق.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هههههههه هههههههه أشغلوها 😂
ابو عمار
ممتاز الحقوها بخطيبها المحبوس
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرزقنا من واسع فضله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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