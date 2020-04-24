بالصور.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بـ«كمامة»

بيروت (صدى):

أقامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، احتفالًا صغيرًا بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، ميلا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

ونشرت نانسي عجرم، صورًا لابنتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام؛ حيث ظهرت الابنة مُغطاة الأنف بكمامة طُبع على قماشتها السوداء، الرمز المختصر لتطبيق «تيك توك» ووسمي القلب والوجه الضاحك.

وكتبت نانسي عجرم، على الصور: " كل عيد وأنت قمري، كل عيد وأنت أول أفكاري، كل عيد وأنت مصدر سعادتي، كل عيد وأنت أجمل أعيادي "؛ فيما ظهرت أمامهما كيكة عيد الميلاد.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية كانت قد أطلقت، منذ أيام، أغنيتها الجديدة «العمر» لتتر المسلسل الرمضاني «سكر زيادة»، بطولة الفنانة هالة فاخر والفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد والفنانة سميحة أيوب.