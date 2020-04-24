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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بـ«كمامة»

Time منذ يوم
Views 1672
بالصور.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بـ«كمامة»

بيروت (صدى):
أقامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، احتفالًا صغيرًا بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، ميلا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

ونشرت نانسي عجرم، صورًا لابنتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام؛ حيث ظهرت الابنة مُغطاة الأنف بكمامة طُبع على قماشتها السوداء، الرمز المختصر لتطبيق «تيك توك» ووسمي القلب والوجه الضاحك.

وكتبت نانسي عجرم، على الصور: " كل عيد وأنت قمري، كل عيد وأنت أول أفكاري، كل عيد وأنت مصدر سعادتي، كل عيد وأنت أجمل أعيادي "؛ فيما ظهرت أمامهما كيكة عيد الميلاد.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية كانت قد أطلقت، منذ أيام، أغنيتها الجديدة «العمر» لتتر المسلسل الرمضاني «سكر زيادة»، بطولة الفنانة هالة فاخر والفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد والفنانة سميحة أيوب.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمه ويغفرله،
عدو الخونة
مثال من الاف الامثلة يدس في اضبارة خيانة عبدول المخذول مع صفعه بالنعال على ام راسه عل وعسى تنفك عنه لعنة المتعة وعقدة التشفي ومحاولة اهلاك اكبر عدد ممكن البشر عبر محاولاته اليائسة في كسر العزل الصحي الذي تقوم فيه حكومتنا ممثلة بوزارة الصحة لمحاصرة وباء كورونا ونسخة منه مطورة تتناسب مع تطوره الفكري بمعرفه الاخر فيصل
خالد
صيانة السيارات ايش الحل
HD
صح فاشل ماله معنى وبعدين القصبي ولى زمانه
البرفسور احمد
هالاشكال ما يصلح معها التحقيق والسجن....؟ يباله العملاق نجر يمسكه بالشارع قدام الناس ويلفعه ويلفعه ويسحبه على وجهه حتي يصايح ابا امي...😭😭😭

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