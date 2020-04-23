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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. أمين الجوف يتفقد أسواق الخضار والفواكه والمسالخ

Time منذ ساعتين
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شاهد.. أمين الجوف يتفقد أسواق الخضار والفواكه والمسالخ

الجوف (صدى):
أجرى أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أمس الخميس، جولة تفقدية على أسواق الخضار والفواكه؛ فيما وقف على المسلخ المركزي بمدينة سكاكا للإطلاع على انسيابية سير العمل مع حلول شهر رمضان المبارك وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

‏وشدد الشرعان على العاملين بالمسلخ المركزي بتكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة لما تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن.

وأوضح أمين المنطقة، أن المواطن من أهم شركاء الأمانة للتصدي لهذه الجائحة بالتزامه بكل ما يصدر من الجهات المعنية، مؤكداً على توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى التأكد من تطبيق التزام جميع العاملين في السوق من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والنظافة الشخصية.

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أحدث التعليقات

Mnooh187
الشهيد اخوي,الكلام البطلعو عنو كلو اشاعات الولد مدفون ومن اهل الجنه باذن الله لان قلبو نظيف من جوا شديد,الله يرحمك حبيبي ويغفر ليك ويجعل مثواك الجنه يارب
عجاج
تعديــــــل : لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم نتاج عمل مسرحي إخونجي .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدول الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي لاقتصاديات العالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
أبو محمد
الله يحفظ الملك سلمان ويحفظ المسلمين جميعاً يا الله
عجاج
لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدل الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي للعالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
مشهور الحربي
اسف ظافر مادققت بكلامك وماانتبهت الي مو انا اسف كلامك صحيح واتفق معاك الناس هستروا الله يهدي سرهم

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