الجيش الليبي يسقط درون تركية 

طرابلس (صدى):

أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط مزيد من طائرات " الدرون " التركية، التي تعمل لصالح القوات الموالية لحكومة " الوفاق " برئاسة فائز السراج.

ووجهت قوات حكومة الوفاق، بالمشاركة ضمن ما يعرف باسم عملية " بركان الغضب " ، الجيش الوطني بإطلاق أكثر من 30 صاروخ جراد على منازل المواطنين، استهدفت محيط مطار معيتيقة، ومنطقة عرادة في العاصمة طرابلس.

ووزعت ما وصفته بمشاهد مؤثرة، تُظهر جانباً من ‏حالة الهلع والفزع لدى النساء والأطفال بسبب القصف، الذي زعمت أنه طال أحياء في طرابلس.

وحدث تبادل للقصف بالأسلحة الثقيلة، بين قوات الطرفين بمحور الرملة جنوب العاصمة، والسواني والكريمية غربها، حيث دمرت مدفعية الجيش الوطني مخزناً للأسلحة ومقراً لـ" المرتزقة " داخل منطقة الكريمية.

وتبين أن ثمانية مدنيين، من بينهم ثلاثة مواطنين سودانيين، لقوا حتفهم بسبب قصف عشوائي نفذته الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج، استهدف الأحياء السكنية في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس. بالإضافة إلى سقوط قذائف عدة على منطقة السبعة شرق طرابلس.