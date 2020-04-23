لجوء عدد من الدول إلى المجازفة واتباع سياسة «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا

وكالات (صدى):

لجأت بعض الدول إلى فرض إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، فيما بدأت دول أخرى تتجه نحو أسلوب مناعة القطيع.

وتقومُ سياسة القطيع على مبدأ السماح للناس بارتياد الأماكن العامة والتفاعل فيما بينهم، من دون إغلاق المحلات التجارية أو المتنزهات والشواطئ، أي أن السلطات تسمحُ بانتشار العدوى على نطاق معين؛ والتالي يصاب الناس ويتعافوا حتى يكتسبوا مناعة ذاتية، على نحو تلقائي، لاسيما أن الفيروس ليس فتاكا بشكل كبير، لأن نسبة كبيرة من المصابين لا يشعرون بأي أعراض.

وبالتوازي مع تطبيق هذه الاستراتيجية تقوم سلطات بعض الدول باتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة.

ويقول المدافعين عن "مناعة القطيع" ن إجراءات التباعد الاجتماعي ليست حلا عمليا لمكافحة الوباء حتى وإن أدت إلى انحسار الفيروس، والسبب هو أن هذا الإغلاق يؤدي إلى شل حركة الاقتصاد، أي أن أناسا كثيرين يجدون أنفسهم بدون أي موارد للعيش.

ومن بين الدول المطبقة لهذه السياسة، دولة السويد؛ حيث قال كبير علماء الأوبئة في الوكالة السويدية العامة للصحة، أنديرس تيغنيل، إن هذه الخطة أظهرت فعاليتها، مؤكدا أن بلوغ "مناعة القطيع" في العاصمة ستوكهولم سيكون في غضون أسابيع.