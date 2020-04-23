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الأعداد السابقة للصحيفة

لجوء عدد من الدول إلى المجازفة واتباع سياسة «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا

Time منذ 3 ساعات
Views 2349
لجوء عدد من الدول إلى المجازفة واتباع سياسة «مناعة القطيع» لمواجهة كورونا

وكالات (صدى):
لجأت بعض الدول إلى فرض إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، فيما بدأت دول أخرى تتجه نحو أسلوب مناعة القطيع.

وتقومُ سياسة القطيع على مبدأ السماح للناس بارتياد الأماكن العامة والتفاعل فيما بينهم، من دون إغلاق المحلات التجارية أو المتنزهات والشواطئ، أي أن السلطات تسمحُ بانتشار العدوى على نطاق معين؛ والتالي يصاب الناس ويتعافوا حتى يكتسبوا مناعة ذاتية، على نحو تلقائي، لاسيما أن الفيروس ليس فتاكا بشكل كبير، لأن نسبة كبيرة من المصابين لا يشعرون بأي أعراض.

وبالتوازي مع تطبيق هذه الاستراتيجية تقوم سلطات بعض الدول باتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة.

ويقول المدافعين عن "مناعة القطيع" ن إجراءات التباعد الاجتماعي ليست حلا عمليا لمكافحة الوباء حتى وإن أدت إلى انحسار الفيروس، والسبب هو أن هذا الإغلاق يؤدي إلى شل حركة الاقتصاد، أي أن أناسا كثيرين يجدون أنفسهم بدون أي موارد للعيش.

ومن بين الدول المطبقة لهذه السياسة، دولة السويد؛ حيث قال كبير علماء الأوبئة في الوكالة السويدية العامة للصحة، أنديرس تيغنيل، إن هذه الخطة أظهرت فعاليتها، مؤكدا أن بلوغ "مناعة القطيع" في العاصمة ستوكهولم سيكون في غضون أسابيع.

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أحدث التعليقات

Mnooh187
الشهيد اخوي,الكلام البطلعو عنو كلو اشاعات الولد مدفون ومن اهل الجنه باذن الله لان قلبو نظيف من جوا شديد,الله يرحمك حبيبي ويغفر ليك ويجعل مثواك الجنه يارب
عجاج
تعديــــــل : لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم نتاج عمل مسرحي إخونجي .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدول الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي لاقتصاديات العالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
أبو محمد
الله يحفظ الملك سلمان ويحفظ المسلمين جميعاً يا الله
عجاج
لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدل الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي للعالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
مشهور الحربي
اسف ظافر مادققت بكلامك وماانتبهت الي مو انا اسف كلامك صحيح واتفق معاك الناس هستروا الله يهدي سرهم

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