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الأعداد السابقة للصحيفة

كويتي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مطار أسطنبول والسبب مجهول

Time منذ 4 ساعات
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كويتي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مطار أسطنبول والسبب مجهول

وكالات (صدى):
كشفت وزارة الخارجیة الكویتیة غت وفاة المواطن الكویتي أنور محمد خمیس الغریب، مساء الیوم الخمیس، في مطار إسطنبول التركي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، قال مصدر مسؤول بالوزارة في بیان صحفي: إن "المغفور له بإذن الله تعالى قدم إلى مطار إسطنبول ولم یكن مدرجًا على أي من قوائم طائرات عودة المواطنین المقررة الیوم الخمیس؛ إذ من المقرر أن یغادر وأسرته على متن إحدى الطائرات المقررة یوم غد الجمعة".

وتابع: "في أثناء سیر عملیة استخراج بطاقات الصعود للركاب المسجلین تقدم المغفور له من موظفي القنصلیة مطالبًا تسجیله ضمن الركاب، وطلب منه موظفو القنصلیة الجلوس إلى حین الانتھاء من إجراءات الركاب الموجودین، وإن كان ھناك أحد قد تخلف عن الحضور سیتم قبوله وأسرته؛ الأمر الذي أغضب المغفور له وسقط مغشیا علیه، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحیاة".

وأضاف المصدر أن وزیر الخارجیة أحمد ناصر المحمد الصباح وجه على الفور بإجراء تحقیق فوري وشامل للوقوف على ملابسات الوفاة كاملة، مؤكدا حرص الوزارة على خدمة المواطنین الموجودین في الخارج ورعایتھم.

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أحدث التعليقات

Mnooh187
الشهيد اخوي,الكلام البطلعو عنو كلو اشاعات الولد مدفون ومن اهل الجنه باذن الله لان قلبو نظيف من جوا شديد,الله يرحمك حبيبي ويغفر ليك ويجعل مثواك الجنه يارب
عجاج
تعديــــــل : لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم نتاج عمل مسرحي إخونجي .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدول الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي لاقتصاديات العالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
أبو محمد
الله يحفظ الملك سلمان ويحفظ المسلمين جميعاً يا الله
عجاج
لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدل الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي للعالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
مشهور الحربي
اسف ظافر مادققت بكلامك وماانتبهت الي مو انا اسف كلامك صحيح واتفق معاك الناس هستروا الله يهدي سرهم

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