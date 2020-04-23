صراع بين ريال مدريد وتشيلسي على موهبة ستوك سيتي 

وكالات (صدى):

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثا عن تجديد دماء الفريق وفقا لاستراتيجية الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي.

وراقب ريال مدريد الهولندي الشاب محمد سانكو نجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي تحت 18 عاما.

وأدى سانكو البالغ من العمر 16 عاما فقط موسما استثنائيا مع ستوك سيتي بعدما نجح المهاجم الملقب بـ لوكاكو الجديد، في تسجيل 9 أهداف، بجانب 9 تمريرات حاسمة.

وكان سانكو نجح مع المنتخب الهولندي بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عاما، العام 2019 رفقة زميله يان ماتسن لاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي.

ويراهن ريال مدريد على المواهب الشابة من أجل مستقبل واعد للفريق، حيث سيواجه منافسة صعبة من تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني المهتمين بالتوقيع مع اللاعب الشاب الذي يمتلك العديد من الخصائص الفنية والبدنية المميزة.