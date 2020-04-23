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صراع بين ريال مدريد وتشيلسي على موهبة ستوك سيتي 

Time منذ 5 ساعات
Views 1731
صراع بين ريال مدريد وتشيلسي على موهبة ستوك سيتي 

وكالات (صدى):
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بكل قوة بحثا عن تجديد دماء الفريق وفقا لاستراتيجية الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي.

وراقب ريال مدريد الهولندي الشاب محمد سانكو نجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي تحت 18 عاما.

وأدى سانكو البالغ من العمر 16 عاما فقط موسما استثنائيا مع ستوك سيتي بعدما نجح المهاجم الملقب بـ لوكاكو الجديد، في تسجيل 9 أهداف، بجانب 9 تمريرات حاسمة.

وكان سانكو  نجح مع المنتخب الهولندي بلقب بطولة أوروبا تحت 17 عاما، العام 2019 رفقة زميله يان ماتسن لاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي.

ويراهن ريال مدريد على المواهب الشابة من أجل مستقبل واعد للفريق، حيث سيواجه منافسة صعبة من تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني المهتمين بالتوقيع مع اللاعب الشاب الذي يمتلك العديد من الخصائص الفنية والبدنية المميزة.

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أحدث التعليقات

Mnooh187
الشهيد اخوي,الكلام البطلعو عنو كلو اشاعات الولد مدفون ومن اهل الجنه باذن الله لان قلبو نظيف من جوا شديد,الله يرحمك حبيبي ويغفر ليك ويجعل مثواك الجنه يارب
عجاج
تعديــــــل : لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم نتاج عمل مسرحي إخونجي .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدول الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي لاقتصاديات العالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
أبو محمد
الله يحفظ الملك سلمان ويحفظ المسلمين جميعاً يا الله
عجاج
لقد أظهرت كرونا فساد الأجانب وغشهم وتآمرهم على البلد والتطاول على أنظمته ومحاولتهم صنع أزمة غذائية واستغلالها غير المتباكين منهم بتصويرهم فيديوهاتهم ونشرها بعد أن تخلت أوطانهم عنهم .. ففي الأزمات تنكشف للسعودية وشعبها خونة الأوطان المتآمرين علينا بداية بشعارات القومية الكاذبة التي دمرت الوطن العربي وجعلته مرتعا لدل الاستعمار ثم نداءات الاخونجية الفاسدة التي جعلت الدول العربية معركة للحروب والقتل والتشريد تحت ظلمة الربيع العربي وهانحن اليوم نقف أمام طابور جديد يدعي علمه المستقبلي للعالم وينشر أجندته لترهيب الناس دفعهم كقطعان البهائم خلف أجندته تنفيذا لمطالب الصهيونية العالمية .. هولاء الخونة تم امتطاؤهم من قبل الغرب ضد أوطانهم .. وما تعيشه المملكة من نداءات البرما ومحاولة الحضارم السيطرة على اقتصاد البلد وتكاثرهم وإهمال قضية بلدهم ليسير هلى نهجهم بقية اليمنيين المتحوثين يقف خلفه أياد خبيثة تركية إيرانية قطرية للعبث بأمن البلد ونشر الاضطرابات داخله وما عمله البرما أثناء أزمة كرونا شاهده
مشهور الحربي
اسف ظافر مادققت بكلامك وماانتبهت الي مو انا اسف كلامك صحيح واتفق معاك الناس هستروا الله يهدي سرهم

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