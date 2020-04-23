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الأعداد السابقة للصحيفة

تشيلسي يقترب من ضم كوتينيو

Time منذ 11 ساعة
Views 1675
تشيلسي يقترب من ضم كوتينيو

وكالات (صدى):
اقترب نادي تشيلسي من ضم لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ فيليب كوتينيو.

ويطمح تشيلسي أن يعود اللاعب لمستواه المتألق الذى كان عليه في ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة.

وفي حال نجاح المفاوضات القائمة حول اللاعب، فسوف يشتري تشيلسي اللاعب بقيمة أقل من القيمة التى دفعها برشلونة في 2018.

ويرجع سبب تراجع القيمة السوقية لللاعب لتراجع مستواه منذ قدومه إلى برشلونة، وذلك بسبب عدم تأقلمه مع خطة المدرب إيرنيستو فالفيردي الذي كان يعتمد على خطة 4-4-2.

وأكدت تقاير صحفية أن اللاعب بدأ يسترجع مستواه تدريجيًا، متوقعة بأن يكون ورقة رابحة لتشيلسي، لكون الأخير سيحصل على خدمات اللاعب بقيمة أقل مما دفعه برشلونة في وقت سابق.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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