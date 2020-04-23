تشيلسي يقترب من ضم كوتينيو

وكالات (صدى):

اقترب نادي تشيلسي من ضم لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ فيليب كوتينيو.

ويطمح تشيلسي أن يعود اللاعب لمستواه المتألق الذى كان عليه في ليفربول قبل انتقاله إلى برشلونة.

وفي حال نجاح المفاوضات القائمة حول اللاعب، فسوف يشتري تشيلسي اللاعب بقيمة أقل من القيمة التى دفعها برشلونة في 2018.

ويرجع سبب تراجع القيمة السوقية لللاعب لتراجع مستواه منذ قدومه إلى برشلونة، وذلك بسبب عدم تأقلمه مع خطة المدرب إيرنيستو فالفيردي الذي كان يعتمد على خطة 4-4-2.

وأكدت تقاير صحفية أن اللاعب بدأ يسترجع مستواه تدريجيًا، متوقعة بأن يكون ورقة رابحة لتشيلسي، لكون الأخير سيحصل على خدمات اللاعب بقيمة أقل مما دفعه برشلونة في وقت سابق.