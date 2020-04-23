حقيقة عرض الهلال لضم فالكو

نواف السالم (صدى):

قال مصطفى سينغيز؛ رئيس نادي غالاتا سراي التركي، أنه لا حقيقة حول وجود عرض من نادي الهلال رسميًا لضم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو إلى الزعيم، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إلى أن الأزرق يرغب في التعاقد مع فالكاو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وذلك بناء على توصية المدرب الروماني رازفان لوسيسكو.

وأوضح سينغيز، إن نادي غالاتا سراي لم يتلق أي عرض رسمي من نادي الهلال للتعاقد مع فالكاو.

وأضاف: "لاعبونا هم الأفضل، ودائما ما يكون هناك عروض للتعاقد معهم، ولكنني لا أعلم شيئا عن العرض الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام لضم فالكاو، ولا يمكن أن أتحدث عن عرض غير موجود بصورة رسمية".

من جانبه قال فالكاو: "لا يزال أمامي عامان في عقدي رفقة غالاتا سراي، ليس لدي أي نية للرحيل، ولماذا أرحل وأنا سعيد للغاية في النادي".

وانتقل فالكاو إلى صفوف غالاتا سراي صيف العام 2019 في صفقة انتقال حر من نادي موناكو الفرنسي، ويستمر عقده حتى يونيو 2022.

وشارك فالكاو، البالغ من العمر 34 عاما، في 20 مباراة مع غالاتا سراي، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولعب فالكاو في السابق للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها: أتلتيكو مدريد الإسباني، تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا 5 ملايين يورو.