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الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تتقدم رسميا لاستضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030

Time منذ 17 ساعة
Views 1798
المملكة تتقدم رسميا لاستضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030

الرياض (صدى):
تقدمت اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي أبدت من خلاله الرغبة الرسميّة لاستضافة العاصمة السعودية الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030.

وفي سياق الطلب المرسل تم استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم الرياض لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية ، والذي تشارك من خلاله 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة ، من خلال تجهيز بنية تحتية متطورة على كافة الأصعدة وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة تواكب تطلعات رياضيي القارة وتضمن تنظيم النسخة المثالية للدورة الأكبر على مستوى القارة بالتزامن مع السنة التي ستحتفل من خلالها المملكة بمشيئة الله بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية : " أن القيادة الحكيمة والدعم السخي الذي تحظى به كافة القطاعات من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - جعل من المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية ، وما تقدًّمنا برغبة استضافة مدينة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030 إلا تأكيداً على اهتمام وطننا بالرياضة واستضافة الأحداث الرياضية لنسعد بمشيئة الله مع كل أبناء القارة بمناسبة تحقيق أهداف رؤيتنا عام 2030".

يذكر أن التصويت الرسمي لاختيار الملف المستضيف سيتم خلال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي والتي ستعقد في شهر نوفمبر من العام الحالي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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