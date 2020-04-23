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سبب عرض MBC لبرامجها ومسلسلاتها قبل 3 أيام من رمضان

Time منذ يوم
Views 2153
سبب عرض MBC لبرامجها ومسلسلاتها قبل 3 أيام من رمضان

القاهرة (صدى):
أقدمت شبكة قنوات MBC على عرض بعض من برامجها ومسلسلاتها قبل بدأ شهر رمضان بثلاثة أيام.

واعتادت MBC على عرض برامجها ومسلسلاتها قبل يوم واحد فقط من بدأ الشهر الكريم، لكنها هذا العام سبقته بثلاثة أيام، مما جعل البعض يتساءل عن السبب.

ويرجع سبب قيام الشبكة بذلك هو تأثر خريطتها البرامجية الرمضانية بتداعيات فيروس كورونا، والتى أسفرت عن توقف عدد من برامجها ومسلسلاتها التى كان من المقرر عرضها خلال الشهر الكريم.

كما أن هناك سبب آخر وهو وجود برنامجي مقالب أحدهما للفنانة فيفي عبده، والآخر للفنان رامز جلال، لذلك فضلت الشبكة عرض برنامج فيفي عبده لجذب الجمهور إليها، وقد صاحب هذه الخطوة اضطرار القناة لعرض بعض من المسلسلات، بحيث لا يكون برنامج فيفي هو الوحيد المنطلق قبل بدء رمضان بثلاثة أيام.

يذكر أن قناة MBC تعرض حاليا بجانب برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" مسلسل "ونسني" ومسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومسلسل " 2 في الصندوق " مع حمدي الميرغني و"أس أس".

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمه ويغفرله،
عدو الخونة
مثال من الاف الامثلة يدس في اضبارة خيانة عبدول المخذول مع صفعه بالنعال على ام راسه عل وعسى تنفك عنه لعنة المتعة وعقدة التشفي ومحاولة اهلاك اكبر عدد ممكن البشر عبر محاولاته اليائسة في كسر العزل الصحي الذي تقوم فيه حكومتنا ممثلة بوزارة الصحة لمحاصرة وباء كورونا ونسخة منه مطورة تتناسب مع تطوره الفكري بمعرفه الاخر فيصل
خالد
صيانة السيارات ايش الحل
HD
صح فاشل ماله معنى وبعدين القصبي ولى زمانه
البرفسور احمد
هالاشكال ما يصلح معها التحقيق والسجن....؟ يباله العملاق نجر يمسكه بالشارع قدام الناس ويلفعه ويلفعه ويسحبه على وجهه حتي يصايح ابا امي...😭😭😭

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