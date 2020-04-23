حمد الله وفيتوريا يغادران على متن رحلة واحدة

نواف السالم (صدى):

كشفت تقارير بان مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله وروي فيتوريا المدير الفني للفريق سيغادران، ذولك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة الوباء.

وتابعت المصادر بان وزارة الرياضة سمحت بمغادرتهم على رحلة واحدة ضمن الإجراءات الاحترازية