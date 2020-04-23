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الأعداد السابقة للصحيفة

حمد الله وفيتوريا يغادران على متن رحلة واحدة

Time منذ 18 ساعة
Views 2410
Comment 1
حمد الله وفيتوريا يغادران على متن رحلة واحدة

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير بان مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله وروي فيتوريا المدير الفني للفريق سيغادران، ذولك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة الوباء.

وتابعت المصادر بان وزارة الرياضة سمحت بمغادرتهم على رحلة واحدة ضمن الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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