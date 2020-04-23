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شادن.. عيون تأخذك لعالم آخر
منذ 29 دقيقة
407
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أحدث التعليقات
مطر الاسود
ما دمتم غير متأكدين من اعراض هذا المرض لماذا لا تلتزمون الصمت المطبق ,اللي فينا كافينا ولا المسألة فقط الظهور على الوسائط والسلام والمصيبة العظمى ان كل من هب دب يدلي بدلوه ساء كانت له خبرة او لم تكن ومعظم المداخلات كلام فارغ لا اصل له
مطر الاسود
حتى ابليس لن يغوي الناس بالمناظر والاشكال القبيحة بل يستخدم ماهو جميل وقريب من النفس وشكلك ياهذا يثير الغثيان عليك من الله ماتستحق
abdul
متخلّفة ثم تدّعي انها ما تقصد الا اشباه الرجال،. بعدما شتمت لين ما شبعت من الشتم. كان ممكن تكون صادقة في قولها وتقول هذا من ادب معركة الجنسين. وهذا النوع من القول او الكتابة معروف عالميا ولا حد يزعل من الآخر. وهناك اقوال وصور كاركتيرية عن معارك بين الجنسين تفرط من الضحك.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😷😷😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
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