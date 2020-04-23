نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

سؤال من عبدالرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1567
سؤال من عبدالرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا

الرياض (صدى):
تساءل الكاتب عبد الرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا أو على الأقل استمراره مع البشر لمدة عام .

وأكد "الراشد " في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط أنه الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد قرار صعب من حكومات العالم تجاه التعامل مع الفيروس في ظل استحالة استمرار الحجر لأشهر طويلة مقبلة .

وقال أن الحكومات ستختار بين المخاطرة بالسماح للعودة للحياة الطبيعة وهنا المخاطرة بشرية أو المخاطرة الإقتصادية بالإبقاء على الحجر حتى نهاية 2020 ويعني هذا انهيار تام للإقتصاد .

وأضاف أنه في القرار الأول ستنتقل حماية الشعوب من الحكومات للأفراد وسيصبح كل فرد مسؤول عن حماية نفسه عكس المتبع حالياً بتدخل الدول لتمكينهم من مصدر رزقهم وإعادة دوران العجلة الاقتصادية .

وتساءل "الراشد " قائلاً هل هذا الطرح آمن بما فيه الكفاية؟ مشيراً إلى أن الدراسات نفسها أعطت نتائج متناقضة ما بين التحذير من وفيات بعشرات الملايين، وقيل مئات الملايين، وانهيار النظام الصحي. والرأي الآخر، يعتقد بقدرة المجتمعات على الخروج والتعايش بحذر مع الخطر إلى اليوم الذي يكون الوباء قد زال، أو يكون العلماء قد توصلوا إلى الحل الطبي .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما دمتم غير متأكدين من اعراض هذا المرض لماذا لا تلتزمون الصمت المطبق ,اللي فينا كافينا ولا المسألة فقط الظهور على الوسائط والسلام والمصيبة العظمى ان كل من هب دب يدلي بدلوه ساء كانت له خبرة او لم تكن ومعظم المداخلات كلام فارغ لا اصل له
مطر الاسود
حتى ابليس لن يغوي الناس بالمناظر والاشكال القبيحة بل يستخدم ماهو جميل وقريب من النفس وشكلك ياهذا يثير الغثيان عليك من الله ماتستحق
abdul
متخلّفة ثم تدّعي انها ما تقصد الا اشباه الرجال،. بعدما شتمت لين ما شبعت من الشتم. كان ممكن تكون صادقة في قولها وتقول هذا من ادب معركة الجنسين. وهذا النوع من القول او الكتابة معروف عالميا ولا حد يزعل من الآخر. وهناك اقوال وصور كاركتيرية عن معارك بين الجنسين تفرط من الضحك.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😷😷😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

أخر الأخبار

تصعيد أمريكي خطير ضد سفن إيران: "سننسفها نسفا"
تصعيد أمريكي خطير ضد سفن إيران: "سننسفها نسفا"
Time منذ دقيقة Views 1037
أحمد السقا ينهي تصوير برنامجه قبل إذاعة الحلقة الأولى بساعات
أحمد السقا ينهي تصوير برنامجه قبل إذاعة الحلقة الأولى بساعات
Time منذ 3 دقائق Views 1101
خطوات الحفاظ على رشاقتك في رمضان
خطوات الحفاظ على رشاقتك في رمضان
Time منذ 4 دقائق Views 1099
رفع ساعات عمل منسوبي "الصحة" في رمضان بزيادة مالية
رفع ساعات عمل منسوبي "الصحة" في رمضان بزيادة مالية
Time منذ 10 دقائق Views 1394
دراسة تكشف عن السن الذي يميز فيه الطفل بين حضن أبويه وحضن الغرباء
دراسة تكشف عن السن الذي يميز فيه الطفل بين حضن أبويه وحضن الغرباء
Time منذ 18 دقيقة Views 1304
الذهب يرتفع في التعاملات الفورية اليوم
الذهب يرتفع في التعاملات الفورية اليوم
Time منذ 21 دقيقة Views 1233
شادن.. عيون تأخذك لعالم آخر
شادن.. عيون تأخذك لعالم آخر
Time منذ 29 دقيقة Views 406
غاريث بيل يتبرع بنصف مليون جنية استرليني للمستشفى التي ولد بها
غاريث بيل يتبرع بنصف مليون جنية استرليني للمستشفى التي ولد بها
Time منذ 33 دقيقة Views 1267
سر تناول المرأة الثلج أثناء الحمل وعلاقته بنوع الجنين
سر تناول المرأة الثلج أثناء الحمل وعلاقته بنوع الجنين
Time منذ 35 دقيقة Views 1251
سؤال من عبدالرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا
سؤال من عبدالرحمن الراشد حول المستقبل في حال عدم اكتشاف علاج لكورونا
Time منذ 48 دقيقة Views 1567