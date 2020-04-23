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الأعداد السابقة للصحيفة

"التقني" يبدأ الأحد القادم إجراءات التقييم النهائي لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة

Time منذ ساعة
Views 1498
"التقني" يبدأ الأحد القادم إجراءات التقييم النهائي لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة

الرياض (صدى):
أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استعداداتها لبدء التقييم النهائي عن بعد الأحد القادم لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة بمختلف المنشآت التدريبية في عموم مناطق المملكة .

وأوضحت المؤسسة أن عملية التقييم النهائي عن بعد وخلال أسبوعين ستتم تحت إشراف أكثر من 8000 من أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة، إذ تمّ تخصيص 20 درجة لهذا التقييم النهائي وفق الآلية التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق والمتضمنة زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية.

وأعلنت المؤسسة إعفاء جميع المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية والتقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد والشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أية شروط.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت منذ بدء قرار تعليق التدريب بالمنشآت التدريبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد على تقديم البرامج التدريبية بمختلف المنشآت التدريبية عن بعد عبر منصات التدرب الإلكتروني.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما دمتم غير متأكدين من اعراض هذا المرض لماذا لا تلتزمون الصمت المطبق ,اللي فينا كافينا ولا المسألة فقط الظهور على الوسائط والسلام والمصيبة العظمى ان كل من هب دب يدلي بدلوه ساء كانت له خبرة او لم تكن ومعظم المداخلات كلام فارغ لا اصل له
مطر الاسود
حتى ابليس لن يغوي الناس بالمناظر والاشكال القبيحة بل يستخدم ماهو جميل وقريب من النفس وشكلك ياهذا يثير الغثيان عليك من الله ماتستحق
abdul
متخلّفة ثم تدّعي انها ما تقصد الا اشباه الرجال،. بعدما شتمت لين ما شبعت من الشتم. كان ممكن تكون صادقة في قولها وتقول هذا من ادب معركة الجنسين. وهذا النوع من القول او الكتابة معروف عالميا ولا حد يزعل من الآخر. وهناك اقوال وصور كاركتيرية عن معارك بين الجنسين تفرط من الضحك.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😷😷😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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