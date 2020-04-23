بالصور..برج الساعة يحتفل بحلول شهر رمضان المبارك

مكة المكرمة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، مظاهر احتفال برج الساعة في مكة المكرمة، بحلول شهر رمضان المبارك.

وأضيء البرج بعبارة " رمضان كريم " وأضيء البرجان المجاوران بنفس العبارة لكن بالإنجليزية.

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