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الأعداد السابقة للصحيفة

فتح " المولات " في أبو ظبي بشروط منها عدم دخول من فوق الـ 60 عامًا

Time منذ 6 ساعات
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فتح " المولات " في أبو ظبي بشروط منها عدم دخول من فوق الـ 60 عامًا

أبوظبي (صدى):
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إعادة فتح مراكز التسوق ضمن شروط احترازية ووقائية، وفقا لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوراث.

وأوضحت أن موعد بدء عمل المراكز التجارية، سيكون من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء باستثناء " السوبرماركت " والصيدليات ومحلات الصرافة، فسيسمح لهم العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأكدت على إغلاق أماكن الجلوس العامة والمصليات، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق التجارية الكبيرة " المولات " إلى 30% ومنع من تزيد أعمارهم عن 60 عاما من الدخول.

وسيكون عمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى، كما سيتم السماح لأربعة أشخاص كحد أقصى بالجلوس على كل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد مترين ونصف كحد أدنى بين الطاولات.

يأتي ذلك مع إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات لكافة الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم وإدارة مواقف السيارات وتقييد السعة إلى النصف، كما سيسمح لثلاثة أشخاص كحد أقصى باستقلال السيارات.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما دمتم غير متأكدين من اعراض هذا المرض لماذا لا تلتزمون الصمت المطبق ,اللي فينا كافينا ولا المسألة فقط الظهور على الوسائط والسلام والمصيبة العظمى ان كل من هب دب يدلي بدلوه ساء كانت له خبرة او لم تكن ومعظم المداخلات كلام فارغ لا اصل له
مطر الاسود
حتى ابليس لن يغوي الناس بالمناظر والاشكال القبيحة بل يستخدم ماهو جميل وقريب من النفس وشكلك ياهذا يثير الغثيان عليك من الله ماتستحق
abdul
متخلّفة ثم تدّعي انها ما تقصد الا اشباه الرجال،. بعدما شتمت لين ما شبعت من الشتم. كان ممكن تكون صادقة في قولها وتقول هذا من ادب معركة الجنسين. وهذا النوع من القول او الكتابة معروف عالميا ولا حد يزعل من الآخر. وهناك اقوال وصور كاركتيرية عن معارك بين الجنسين تفرط من الضحك.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😷😷😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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