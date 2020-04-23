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القطري ناصر الخليفي يتلقى ضربة جديدة من القضاء السويسري

Time منذ 8 ساعات
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القطري ناصر الخليفي يتلقى ضربة جديدة من القضاء السويسري

وكالات (صدى):
وجه القضاء السويسري ضربة جديدة لرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

ورفض القضاء السويسري، أمس الأربعاء، طلب الخليفي لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي.

وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.

وتجاهلت المحكمة تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له.

ويلاحق رئيس نادي باريس سان جيرمان، من قبل النيابة العامة، في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
ما دمتم غير متأكدين من اعراض هذا المرض لماذا لا تلتزمون الصمت المطبق ,اللي فينا كافينا ولا المسألة فقط الظهور على الوسائط والسلام والمصيبة العظمى ان كل من هب دب يدلي بدلوه ساء كانت له خبرة او لم تكن ومعظم المداخلات كلام فارغ لا اصل له
مطر الاسود
حتى ابليس لن يغوي الناس بالمناظر والاشكال القبيحة بل يستخدم ماهو جميل وقريب من النفس وشكلك ياهذا يثير الغثيان عليك من الله ماتستحق
abdul
متخلّفة ثم تدّعي انها ما تقصد الا اشباه الرجال،. بعدما شتمت لين ما شبعت من الشتم. كان ممكن تكون صادقة في قولها وتقول هذا من ادب معركة الجنسين. وهذا النوع من القول او الكتابة معروف عالميا ولا حد يزعل من الآخر. وهناك اقوال وصور كاركتيرية عن معارك بين الجنسين تفرط من الضحك.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😷😷😷😷
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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