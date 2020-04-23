القطري ناصر الخليفي يتلقى ضربة جديدة من القضاء السويسري

وكالات (صدى):

وجه القضاء السويسري ضربة جديدة لرئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

ورفض القضاء السويسري، أمس الأربعاء، طلب الخليفي لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي.

وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.

وتجاهلت المحكمة تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له.

ويلاحق رئيس نادي باريس سان جيرمان، من قبل النيابة العامة، في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم.