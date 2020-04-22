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الأعداد السابقة للصحيفة

برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل مفاوضات ضم مارتينيز 

Time منذ يوم
Views 2033
برشلونة يضع خطة بديلة حال فشل مفاوضات ضم مارتينيز 

وكالات (صدى):
أوضح برشلونة أن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني بديلا للمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في حال فشل التعاقد معه خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد مهاجم إنتر ميلان يبلغ 111 مليون يورو بينما صفقة فيرنر لن تتجاوز 60 مليون يورو.

وتابع برشلونة منذ فترة مارتينيز الذي يفضل الانتقال للنادي الكتالوني واللعب إلى جوار قائده ومواطنه ليونيل ميسي، حيث أن اسم فيرنر برز خلال الساعات القليلة الماضية لأن الاتصالات مع إنتر ليست سلسة للغاية.

يذكر أن ممثلو برشلونة تواصلوا مع وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لكن الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب البالغ عمره 22 عاما يبلغ 111 مليون يورو وينتهي هذا الشرط في 15 يوليو/تموز المقبل ما يعني صعوبة التعاقد معه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقام فيرنر بجذب اهتمام العديد من الأندية منها إنتر ميلان ويوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أيضا بينما سيكون بايرن ويونايتد أبرز منافسي برشلونة على المهاجم الألماني.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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