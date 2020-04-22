بالفيديو.. فنانة شابة تثير الغضب: «خير الرجال اشتريه بـ 40 دولار»

بغداد (صدى):

تسببت الفنانة والإعلامية العراقية الشابة همسة ماجد في أثارت غضب الجمهور بعد تصريحات غريبة لها ضد الرجال.

وكانت همسة قالت خلال بث خاص: "خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف دينار /40 دولارا"، إلا أنها أوضحت في فيديو أخر أنها لم تقصد هذا المعنى.

واعتذرت الفنانة العراقية بقولها أن حديثها كان في أحد الكروبات النسائية، وجاء الحديث للمزح فقط، وإنها لا تقصد الرجال، بل تعني أشباه الرجال، والفيديو كان مستقطعاً من بث مباشر، وللأسف الشديد استقطعوا نكتة ومزاحاً ونشروه.

وأضافت :"من استقطع الفيديو هو مريض وإن شاء الله يُشافى، وأنا لا أضوج (أضجر) إن تعرضت للسب والشتم، فهذا تخفيف للذنوب، وشكراً لهم، أخشى أن الجمهور نساني، فهو اليوم تذكرني مجدداً".