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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. فنانة شابة تثير الغضب: «خير الرجال اشتريه بـ 40 دولار»

Time منذ يومين
Views 1994
Comment 7
بالفيديو.. فنانة شابة تثير الغضب: «خير الرجال اشتريه بـ 40 دولار»

بغداد (صدى):
تسببت الفنانة والإعلامية العراقية الشابة همسة ماجد في أثارت غضب الجمهور بعد تصريحات غريبة لها ضد الرجال.

وكانت همسة قالت خلال بث خاص: "خير الرياجيل أجيبه بخمسين ألف دينار /40 دولارا"، إلا أنها أوضحت في فيديو أخر أنها لم تقصد هذا المعنى.

واعتذرت الفنانة العراقية بقولها أن حديثها كان في أحد الكروبات النسائية، وجاء الحديث للمزح فقط، وإنها لا تقصد الرجال، بل تعني أشباه الرجال، والفيديو كان مستقطعاً من بث مباشر، وللأسف الشديد استقطعوا نكتة ومزاحاً ونشروه.

وأضافت :"من استقطع الفيديو هو مريض وإن شاء الله يُشافى، وأنا لا أضوج (أضجر) إن تعرضت للسب والشتم، فهذا تخفيف للذنوب، وشكراً لهم، أخشى أن الجمهور نساني، فهو اليوم تذكرني مجدداً".

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
الله يرحمه ويغفرله،
خالد
صيانة السيارات ايش الحل
HD
صح فاشل ماله معنى وبعدين القصبي ولى زمانه
البرفسور احمد
هالاشكال ما يصلح معها التحقيق والسجن....؟ يباله العملاق نجر يمسكه بالشارع قدام الناس ويلفعه ويلفعه ويسحبه على وجهه حتي يصايح ابا امي...😭😭😭
versace
عددهم أكثر من الشعب

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