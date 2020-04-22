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كوستا لرونالدو: أنت لست أفضل لاعب في يوفنتوس 

Time منذ يوم
Views 2062
كوستا لرونالدو: أنت لست أفضل لاعب في يوفنتوس 

وكالات (صدى):
أحدث البرازيلي دوجلاس كوستا جدلا واسعا بعدما أعلن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس أفضل لاعب في فريق يوفنتوس الإيطالي.

وظهر تألق رونالدو خلال الموسم الحالي في يوفنتوس، وهو أفضل هداف للنادي برصيد 21 هدفاً في الدوري الإيطالي.

وساهم هذه التألق الـ' بيانكونيري " في تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، قبل أن أدى تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي إلى توقف النشاط مؤقتاً.

ويبدو أن الجناح كوستا، الذي اضطر للعب دور ثانوي مع رونالدو تحت قيادة ماوريتسيو ساري، لا يعتبر البرتغالي هو أفضل لاعب في الفريق الإيطالي.

ومنح كوستا هذا اللقب إلى باولو ديبالا، الذي سجل 7 أهداف فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وعندما سئل عن أفضل لاعب في النادي في سؤال وجواب على إنستغرام، قال:" أقوى رفيق هو باولو ديبالا، ثم بالطبع رونالدو أيضاً ".

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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