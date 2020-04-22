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الأعداد السابقة للصحيفة

تسريب يفضح عرقلة قطر لمفاوضات انتقال "نيوكاسل" لمستثمرين بالمملكة

Time منذ يوم
Views 3587
تسريب يفضح عرقلة قطر لمفاوضات انتقال "نيوكاسل" لمستثمرين بالمملكة

ماجد محمد (صدى):
واصلت منصة قطر الرياضية "بي إن سبورت" تصرفاتها الصغيرة في محاولة لإلحاق الضرر بالمستثمرين السعوديين.

وكشفت صحيفة التايمز عن تسريب جديد يفضح القناة القطرية؛ حيث تضمن خطاب ليوسف العبيدلي المدير التنفيذي لقنوات beIN Sport القطرية المرسل إلى رابطة الدوري الإنجليزي ، التي يحث فيه على وقف انتقال ملكية نيوكاسل يونايتد إلى مستثمرين من المملكة.

وقالت الصحيفة إن "العبيدلي" أرسل الخطاب لأندية الدوري الإنجليزي، و رئيس الرابطة ريتشارد ماسترز طالبهم من خلاله رفض بيع نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك مفاوضات بين الجانب السعودي ورجل الأعمال البريطاني مايك آشلي مالك نيوكاسل تم من خلالها الاتفاق على بيع النادي الإنجليزي في صفقة ستقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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