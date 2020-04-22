هازال كايا: كنت أخجل من تقبيل "مهند" في مسلسل "العشق الممنوع"

أنقرة (صدى):

اعترفت الفنانة التركية بيرين سات، أنها ليست صديقة زميلتها الفنانة هازال كايا، مؤكدة أنها تحترم كايا لأنها زمليتها.

كما أشادت بتمثيلها، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها لا تعرف الكثير عن أخبارها، وهذا بسبب عدم لقائهما كثيرًا بعد انتهاء تصوير مسلسل "العشق الممنوع" الذي جمعهما.

وقالت الفنانة التركية أنها وزملاءها ليسوا مجبرين على إقامة علاقة صداقة بعد انتهاء كل عمل درامي يشاركون فيه، لكن الاحترام واجب فيما بينهم.

وأكدت بيريت سات أن علاقة صداقة قوية تجمع هازال كايا والفنان كيفانش تاتليتوغ، وعلقت:"كلنا نعرف هذا، وأنا لست صديقتهما المقربة، هذا كلّ شيء".

في حين كشفت الفنانة الشابة هازال كاياعن أنها كانت تخجل عندما قبّلته بأحداث مسلسل "العشق الممنوع"، لأنها تراه كأخيها ولا يمكن أن تتخيل أن يصبح يومًا حبيبها، رغم كل الشائعات التي أطلقها صحافيون أتراك آنذاك وتتحدث عن علاقة عاطفية حدثت بينهما في الكواليس.