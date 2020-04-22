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الأعداد السابقة للصحيفة

بوكيتينيو يستعد لتدريب نادي نيوكاسل الإنجليزي

Time منذ يوم
Views 2018
بوكيتينيو يستعد لتدريب نادي نيوكاسل الإنجليزي

وكالات (صدى):
أكدت تقارير بريطانية أن اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ارتبط بتولي مهمة المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، بداية من الموسم المقبل، بعد اقتراب صفقة بيع النادي لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الحسم.

وقالت التقارير إنه على الرغم من وجود ستيف بروس في مقعد المدير الفني لنيوكاسل في الوقت الحالي، فإن بوكيتينيو يبدو متحمسًا لفكرة تدريب الفريق.

ويذكر أن المدرب الأرجنتيني يستعد لعقد محادثات مع المالكين الجدد لنيوكاسل، الذين تواصلوا بالفعل مع ممثليه خلال الساعات الماضية.

وأضافت التقارير : يبدو بوكيتينيو قريبًا من العودة مرة أخرى لعمله من خلال بوابة نيوكاسل، بعد أن ظل متعطلًا منذ إقالته في، نوفمبر الماضي، من تدريب فريق توتنهام، وعلى الرغم من تصريحاته السابقة، بأنه سيكون حذرًا للغاية قبل الموافقة على العمل مع نادٍ ذي ثراء غير محدود.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
versace
لاحول الله كل ذي خرمه ههههه
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
يبدو انها جعلت من بيتها حديقة كلاب
ابو عمار
طيب

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