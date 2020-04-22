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صابرين : الممثلون في "جهاد" أثناء تصوير مسلسلات رمضان

Time منذ يومين
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صابرين : الممثلون في "جهاد" أثناء تصوير مسلسلات رمضان

القاهرة (صدى):
وصفت الفنانة المصرية صابرين المشاركة في تصوير المسلسلات الخاصة برمضان في ظل تفشي فيروس كورونا بأنه "جهاد"، مما أثار غضب الجمهور حيث أشاروا إلى الأمور لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد من الوصف.

وقالت صابرين في لقاء تلفزيوني:" بقول لكل منظومة العمل بتاعة رمضان، تحياتي وتقديري وانحنائي لكم وأشكركم، إحنا حاولنا نجتهد.. إحنا في جهاد يا جماعة، نقعد في التصوير بالـ 12 ساعة مش عارفين هنروح إزاي فى الحظر".

وأضافت الفنانة المصرية أنها التزمت مع زملائها الفنانين بـ 14 يومًا التي فرضت للحجر المنزلي من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن بعد انقضاء هذه المدة شعروا بالمسؤولية تجاه العاملين معهم في المسلسلات.

وتابعت: "أنا مش بضحي بنفسي بس.. أنا بضحى بوالدتي إذا كانت قاعدة معايا أو لو حد مسن فى عيلتي أو أطفال، لأن ممكن لو اتنقلي الفيروس انقله ليهم لما أرجع البيت".

واستكملت بأنهم قرروا الخروج لاستكمال تصوير باقي مشاهدهم، لأن التوقف عن ذلك قد يتسبب في مشاكل إن كان على المستوى المادي أو المعنوي، وعلقت:" برأي واحد هتوقفي سير عمل كبير، بتبقي في وقت صراع ضمير، بين ولادك ولا الأسر المفتوحة ولا نفسك!".

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أحدث التعليقات

خالد
صيانة السيارات ايش الحل
HD
صح فاشل ماله معنى وبعدين القصبي ولى زمانه
البرفسور احمد
هالاشكال ما يصلح معها التحقيق والسجن....؟ يباله العملاق نجر يمسكه بالشارع قدام الناس ويلفعه ويلفعه ويسحبه على وجهه حتي يصايح ابا امي...😭😭😭
versace
عددهم أكثر من الشعب
عدو الخونة
هكذا كان معظم اخواننا في سورية قبل تسلط عائلة القرداحي النصيرية بقوة الفرنسيين على مقاليد الحكم هناك اما سنة كحال الشيخ لديهم بقايا اثارة من علم من عصور النور العربي قبل ان يستولي المغول على بلاد المسلمين واما اقليات نصرانية ودرزية ورغم شح المعرفة وغلاء كلفة الحياة المعاشية الا انه لا يزال افراد هنا وهناك ممن يحملون قبسا من مشاعل الحكم العربي الذي انتهى بنهاية الدولة العباسية التي قتل ستة من خلفائها على يد الترك الذين تآمروا بالتعاون مع الفرس على جلب المغول

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