كوستا يتسبب في أزمة لنادي الاتحاد

ماجد محمد (صدى):

أصبح نادي الاتحاد مهددًا بالحرمان من الانتقالات خلال الثلاث فترات القادمة بسبب الشكوى التى تقدم بها اللاعب المغربى مروان دا كوستا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان اللاعب قد اشتكى النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته والمقدرة بحوالي خمسة ملايين يورو ، إلا أن الفيفا حكم لللاعب بالحصول فقط على 3 ملايين يورو، على أن يلتزم الاتحاد بدفعها خلال 45 يوما.

وتضمن قرار الاتحاد أن يتم حرمان النادي من التسجيل لثلاث فترات قادمة، اذا لم يسدد مستحقات اللاعب، وفى حال لم يتقدم النادي بطلب مسببات القرار خلال 10 أيام، فسوف يكون القرار نافذًا، ولن يجوز للنادي الاستئناف.

ومن جهته، فيحاول الاتحاد حاليا تطبيق خطة للوفاء بالتزاماته المالية، بجانب وضع استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة.