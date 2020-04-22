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الأعداد السابقة للصحيفة

كوستا يتسبب في أزمة لنادي الاتحاد

Time منذ 35 دقيقة
Views 1365
كوستا يتسبب في أزمة لنادي الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
أصبح نادي الاتحاد مهددًا بالحرمان من الانتقالات خلال الثلاث فترات القادمة بسبب الشكوى التى تقدم بها اللاعب المغربى مروان دا كوستا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان اللاعب قد اشتكى النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته والمقدرة بحوالي خمسة ملايين يورو ، إلا أن الفيفا حكم لللاعب بالحصول فقط على 3 ملايين يورو، على أن يلتزم الاتحاد بدفعها خلال 45 يوما.

وتضمن قرار الاتحاد أن يتم حرمان النادي من التسجيل لثلاث فترات قادمة، اذا لم يسدد مستحقات اللاعب، وفى حال لم يتقدم النادي بطلب مسببات القرار خلال 10 أيام، فسوف يكون القرار نافذًا، ولن يجوز للنادي الاستئناف.

ومن جهته، فيحاول الاتحاد حاليا تطبيق خطة للوفاء بالتزاماته المالية، بجانب وضع استراتيجية للعمل خلال الفترة المقبلة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرزقنا من واسع فضله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع المذروق ياكلب الحمدين تكلم عن بلدك قطر الي ياالله به يدعم الإرهاب وتركيا السعودية لاتجيب طاريها على لسانك الكريه لإننا مانتشرف باالخونه أمثالك وإذا بتجيب طاري المملكة ف غسل فمك وتمضمض زين علشان مايطلع لك قاآآآآهرهم ويلعن ابو خيرك😎
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اهو ذا الصادق دامه شرب قدامكم انتها الموضوع إلى فى الصوره. كليل جبل،،، مراميه ،،،، نعناع أو شاهي أخضر والاخيره ما اعرف اسمها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مسكين يبي يهول الأمور ويكبر المواضيع بس مو قادر😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير

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