"ريان جيلر " يقاضي شقيقة دنيا بطمة : لفقت لي موضوع لتبتزني !

أميرة خالد (صدى):

أعلن مشهور مواقع التواصل الإجتماعي ريان جيلر اعتزامه مقاضاه "سارة " شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة ، بعدما ظهرت في احدى حلقاته ببث مباشر تسب الشعب العراقي .

وقال " ريان " عبر حسابه على " سناب شات " : "سار بطمة تنتمي لعائلة معروفة بابتزاز المشاهير وتوريطهم بقضايا أخلاقية وتبلوا علي ولفقوا لي موضوع علشان يورطوني مع جمهوري بالعراق حسبي الله ونعم الوكيل .

وأضاف : أرجوكم وناشد ريان شغلوا عقلكم!! أنا لا يمكن اسئ لشعب!! أنا أصغر من إني أدخل بهذي المهاترات .. عاش العراق .

وكانت "سارة بطمة " قد قالت في لقائها مع ريان " أنا ما أحب أهل العراق الصراحة.. لأنهم أهل النفاق والشقاق " واعتذر "ريان " عن كلامها في الحلقة .

كما أعلنت الفنانة دينا بطمة تبرؤها من شقيقتها مؤكدة أن رأيها في الشعب العراقي لا يمثلها وأنها قطعت علاقتها بها .

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