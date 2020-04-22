نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

"ريان جيلر " يقاضي شقيقة دنيا بطمة : لفقت لي موضوع لتبتزني !

Time منذ يومين
Views 1521
"ريان جيلر " يقاضي شقيقة دنيا بطمة : لفقت لي موضوع لتبتزني !

أميرة خالد (صدى):
أعلن مشهور مواقع التواصل الإجتماعي ريان جيلر اعتزامه مقاضاه "سارة " شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة ، بعدما ظهرت في احدى حلقاته ببث مباشر تسب الشعب العراقي .

وقال " ريان " عبر حسابه على " سناب شات " : "سار بطمة تنتمي لعائلة معروفة بابتزاز المشاهير وتوريطهم بقضايا أخلاقية وتبلوا علي ولفقوا لي موضوع علشان يورطوني مع جمهوري بالعراق حسبي الله ونعم الوكيل .

وأضاف : أرجوكم وناشد ريان شغلوا عقلكم!! أنا لا يمكن اسئ لشعب!! أنا أصغر من إني أدخل بهذي المهاترات .. عاش العراق .

وكانت "سارة بطمة " قد قالت في لقائها مع ريان " أنا ما أحب أهل العراق الصراحة.. لأنهم أهل النفاق والشقاق " واعتذر "ريان " عن كلامها في الحلقة .

كما أعلنت الفنانة دينا بطمة تبرؤها من شقيقتها مؤكدة أن رأيها في الشعب العراقي لا يمثلها وأنها قطعت علاقتها بها .

إقرأ أيضاً :

بالفيديو.. دنيا بطمة تتبرأ من شقيقتها

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
صيانة السيارات ايش الحل
HD
صح فاشل ماله معنى وبعدين القصبي ولى زمانه
البرفسور احمد
هالاشكال ما يصلح معها التحقيق والسجن....؟ يباله العملاق نجر يمسكه بالشارع قدام الناس ويلفعه ويلفعه ويسحبه على وجهه حتي يصايح ابا امي...😭😭😭
versace
عددهم أكثر من الشعب
عدو الخونة
هكذا كان معظم اخواننا في سورية قبل تسلط عائلة القرداحي النصيرية بقوة الفرنسيين على مقاليد الحكم هناك اما سنة كحال الشيخ لديهم بقايا اثارة من علم من عصور النور العربي قبل ان يستولي المغول على بلاد المسلمين واما اقليات نصرانية ودرزية ورغم شح المعرفة وغلاء كلفة الحياة المعاشية الا انه لا يزال افراد هنا وهناك ممن يحملون قبسا من مشاعل الحكم العربي الذي انتهى بنهاية الدولة العباسية التي قتل ستة من خلفائها على يد الترك الذين تآمروا بالتعاون مع الفرس على جلب المغول

أخر الأخبار

خدمة جديدة من " فيسبوك " تضرب " زووم "
خدمة جديدة من " فيسبوك " تضرب " زووم "
Time منذ دقيقتين Views 1044
فريق أطباء صيني يطير لمعاينة حالة زعيم كوريا الشمالية
فريق أطباء صيني يطير لمعاينة حالة زعيم كوريا الشمالية
Time منذ 10 دقائق Views 1595
تعليق سعد الفرج على " هوشة " طارق العلي وحسن البلام
تعليق سعد الفرج على " هوشة " طارق العلي وحسن البلام
Time منذ 21 دقيقة Views 268
عادل الكلباني يرد على تهمة التكسب بالدين
عادل الكلباني يرد على تهمة التكسب بالدين
Time منذ 23 دقيقة Views 286
الانتقادات تطال " مخرج 7 " من الحلقة الأولى
الانتقادات تطال " مخرج 7 " من الحلقة الأولى
Time منذ 29 دقيقة Views 1249
عدنان جستنيه : اللاعب دا كوستا هو صاحب المشكلة
عدنان جستنيه : اللاعب دا كوستا هو صاحب المشكلة
Time منذ 30 دقيقة Views 174
الفراغ يقتل مدير الجزيرة " المفصول " ويقوده لانتقاد التطور العمراني بالمملكة
الفراغ يقتل مدير الجزيرة " المفصول " ويقوده لانتقاد التطور العمراني بالمملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1988
فهد الطخيم : رابطة المشجعين بالأندية لها دور قبل المباراة
فهد الطخيم : رابطة المشجعين بالأندية لها دور قبل المباراة
Time منذ 30 دقيقة Views 160
أحمد الشمراني يتحدث عن قضيته مع الهلال
أحمد الشمراني يتحدث عن قضيته مع الهلال
Time منذ 31 دقيقة Views 156
فهد المفيريج : الحكم ابراهيم العمر أجرم في الهلال أكثر من نيشيمورا
فهد المفيريج : الحكم ابراهيم العمر أجرم في الهلال أكثر من نيشيمورا
Time منذ 32 دقيقة Views 197