نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

سر عدم احتفال حمدالله بأهدافه مع النصر

Time منذ ساعتين
Views 2047
سر عدم احتفال حمدالله بأهدافه مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، المغربي إدريس فتوحي، اليوم الأربعاء، سر عدم احتفال مواطنه عبد الرزاق حمد الله مع النصر، بتسجيل الأهداف.

وأوضح إدريس فتوحي: " تدربت مع حمد الله، هو أخ صغير لي، وعلاقتي به طيبة، ولعبنا سويًا من قبل في منتخب المغرب الأولمبي، وسعيد بتواجدنا سويًا في السعودية، خاصةً وأنه يحقق أرقامًا قياسية، يفتخر بها كل مغربي " .

وقال اللاعب المغربي: " سألته من قبل قلت له عندما أسجل أي هدف أشعر بفرحة لا توصف، فلماذا لا تحتفل أنت بأهدافك؟، قال لي لقد تخطيت هذه المرحلة، مرحلة الفرح الزائد، يوم أن أسجل أريد أن أحضر الكرة وأحرز المزيد، هو بالنسبة لي ماكينة أهداف " .

وأضاف: " هو يعرف جديًا كرة القدم، والمؤكد أن يعرف ما يفعله جيدًا، وإذا أردت نصحه، فسيكون بيننا فقط، قد يخطئ، لكنه يعتذر، والناس لا تعرف ظروفه، قد يكون لديه مشاكل بعيدة عن كرة القدم، وأنا أرغب أن أتوجه له بالتحية، لأن رده دائمًا في الملعب " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرزقنا من واسع فضله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع المذروق ياكلب الحمدين تكلم عن بلدك قطر الي ياالله به يدعم الإرهاب وتركيا السعودية لاتجيب طاريها على لسانك الكريه لإننا مانتشرف باالخونه أمثالك وإذا بتجيب طاري المملكة ف غسل فمك وتمضمض زين علشان مايطلع لك قاآآآآهرهم ويلعن ابو خيرك😎
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اهو ذا الصادق دامه شرب قدامكم انتها الموضوع إلى فى الصوره. كليل جبل،،، مراميه ،،،، نعناع أو شاهي أخضر والاخيره ما اعرف اسمها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مسكين يبي يهول الأمور ويكبر المواضيع بس مو قادر😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير

أخر الأخبار

بالفيديو.. " الزعاق " : غداً موسم " كنة الثريا "
بالفيديو.. " الزعاق " : غداً موسم " كنة الثريا "
Time منذ 3 دقائق Views 1073
بنك التنمية الإجتماعية يدعم المنشآت بتمديد السماح 6 أشهر
بنك التنمية الإجتماعية يدعم المنشآت بتمديد السماح 6 أشهر
Time منذ 5 دقائق Views 1111
بالفيديو .. تجمعات مياه تعيق حركة السير على طريق الملك فهد بنجران
بالفيديو .. تجمعات مياه تعيق حركة السير على طريق الملك فهد بنجران
Time منذ 13 دقيقة Views 1155
‏ارتفاع مكاسب النفط إلى 15% بعد أوامر ترامب باستهداف الزوارق الإيرانية
‏ارتفاع مكاسب النفط إلى 15% بعد أوامر ترامب باستهداف الزوارق الإيرانية
Time منذ 19 دقيقة Views 1409
3 طرق للقضاء على الحبوب الحمراء بعد استخدام الشفرة
3 طرق للقضاء على الحبوب الحمراء بعد استخدام الشفرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1126
بالفيديو.. زحام وتدافع اثناء توزيع وجبات غذائيه للعمالة في الكويت
بالفيديو.. زحام وتدافع اثناء توزيع وجبات غذائيه للعمالة في الكويت
Time منذ 22 دقيقة Views 208
"شاومي" تطرح أرخص هاتف في العالم بتقنية "5G"
"شاومي" تطرح أرخص هاتف في العالم بتقنية "5G"
Time منذ 29 دقيقة Views 1366
نصائح للوقاية من الصداع في رمضان
نصائح للوقاية من الصداع في رمضان
Time منذ 31 دقيقة Views 1136
بالصور.. العثور على «كمامة» داخل كيس لحم وإغلاق الملحمة بخميس مشيط
بالصور.. العثور على «كمامة» داخل كيس لحم وإغلاق الملحمة بخميس مشيط
Time منذ 32 دقيقة Views 1540
كوستا يتسبب في أزمة لنادي الاتحاد
كوستا يتسبب في أزمة لنادي الاتحاد
Time منذ 34 دقيقة Views 1359