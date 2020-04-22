سر عدم احتفال حمدالله بأهدافه مع النصر

ماجد محمد (صدى):

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، المغربي إدريس فتوحي، اليوم الأربعاء، سر عدم احتفال مواطنه عبد الرزاق حمد الله مع النصر، بتسجيل الأهداف.

وأوضح إدريس فتوحي: " تدربت مع حمد الله، هو أخ صغير لي، وعلاقتي به طيبة، ولعبنا سويًا من قبل في منتخب المغرب الأولمبي، وسعيد بتواجدنا سويًا في السعودية، خاصةً وأنه يحقق أرقامًا قياسية، يفتخر بها كل مغربي " .

وقال اللاعب المغربي: " سألته من قبل قلت له عندما أسجل أي هدف أشعر بفرحة لا توصف، فلماذا لا تحتفل أنت بأهدافك؟، قال لي لقد تخطيت هذه المرحلة، مرحلة الفرح الزائد، يوم أن أسجل أريد أن أحضر الكرة وأحرز المزيد، هو بالنسبة لي ماكينة أهداف " .

وأضاف: " هو يعرف جديًا كرة القدم، والمؤكد أن يعرف ما يفعله جيدًا، وإذا أردت نصحه، فسيكون بيننا فقط، قد يخطئ، لكنه يعتذر، والناس لا تعرف ظروفه، قد يكون لديه مشاكل بعيدة عن كرة القدم، وأنا أرغب أن أتوجه له بالتحية، لأن رده دائمًا في الملعب " .