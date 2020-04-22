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محللون: " السعودية هي الرابح الأكبر من انخفاض أسعار النفط "

Time منذ ساعة
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محللون: " السعودية هي الرابح الأكبر من انخفاض أسعار النفط "

الرياض (صدى):
أكد محللون في مجال الطاقة، أمس الثلاثاء، على أن المملكة العربية السعودية ستكون في وضع أفضل لمواجهة آثار الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط الأمريكية.

وقال المحللون لـ CNBC: " إن السعودية هي الرابح الأكبر من انخفاض أسعار النفط، وما رأيناه بالأمس، لا يختلف عن فيروس ووهان، يمكننا أن نرى انتشار فيروس سوق النفط إلى بقية العالم بسرعة كبيرة " .

وأضافوا: " السعودية ستتطلع للتفاوض وإذا لم تنجح ولم يتم إعادة انتخاب ترامب، فإنهم سيفوزون في الجانب النفطي " .

يذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بي.بي" جون براون، صرح أمس الثلاثاء، بأن الأسعار السلبية مسألة متعلقة بالولايات المتحدة بسبب الافتقار لطاقة تخزين، وبالتوازي مع ذلك فإن الطلب العالمي منخفض بينما يظل الإنتاج مرتفعًا.

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أحدث التعليقات

QLQ
... خلي حسن ورغي يقوم بالواجب الحمد لله والشكر
دآنـــــــہہ
خفيفين دم واضح 😆
**""'سهم'""**
المفروض يعتبر قتل عمد ..
M-512
هي تعرف أنه حرام ومن تعمد أن يكذب او يقول كلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو آثم وعليه أن يتوب ويتلمس الصفح والتوبة، كل همها جذب الإنتباه والشهرة وهذا بحد ذاته حماقه لا مثييل لها.
M-512
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