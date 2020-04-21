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الأعداد السابقة للصحيفة

أم موسى الخنيزي تُقابل الخاطفة في المحكمة وتحكي كيف خطفت ولدها في المستشفى

Time منذ 4 ساعات
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أم موسى الخنيزي تُقابل الخاطفة في المحكمة وتحكي كيف خطفت ولدها في المستشفى

عادل الحربي (صدى):
كشفت أم موسى الخنيزي، أنها قابلت خاطفة ابنها مرة واحدة في المحكمة، وجرى بينهما حديثًا ثنائيًا، إذ سألتها عمن تكون.

وأضافت أم موسى الخنيزي: " فأخبرتها أنني من حرقتِ قلبها 20 عاماً، لكنها لم تسمع ما قلته جيداً، إذ تعاني من مشكلة في السمع، لذلك طلبت من العسكري أن يعيد لها ما قلت، فأعاد كلامي لها لتسمعه جيداً، ولم تنطق بكلمة " .

وقالت أم موسى: "شاهدت رؤى عجيبة مرتين، مرة قبل اختطاف موسى، والأخرى قبل العثور عليه؛ الأولى كانت رؤيا لا تنسى، فقد وضعت خاتماً مزيناً بفص من الياقوت على شجرة عجفاء يابسة (وضعته بيدي) ولم أعد إليه، وبعد أن رحلت عنه عجّت الأجواء بالغبار والأتربة" .

وأشارت إلى أنها : " ولدت طفلها في وقت الظهر ثم أرضعته مرة واحدة، وإذا بسيدة تتقدم نحوي، ترتدي نقاباً وعباءة، ادعت أنها جاءت لتلد مولودها، ثم ألقت نظرة على ولدي حيث كنت أرضعه قبل تنظيفه كاملاً، فطلبت مني تنظيفه، وجهلاً مني رضيت بذلك، وحين جاءت الممرضة سألتني عن الطفل، وحين أخبرتها قالت لي كيف تسلمين طفلك لامرأة مجهولة، وحكمت تلك الممرضة على الفور بأن الطفل قد خُطف، من ثم ذهبت للحمام، فوجدت ملابسه، ولم نجد المرأة".

وقالت إن الرؤيا الثانية كانت أن "شاهدت الخضرة والقصور والفرح"، وذلك قبل العثور على ابنها.

وأوضحت أن تنازلهم لا يعني سلب حقهم، مضيفة: " فهناك من يتوق للفرح الذي نعيشه اليوم، والله عادل، حتى لو تنازلنا فحقنا لن يضيع".

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أحدث التعليقات

QLQ
... خلي حسن ورغي يقوم بالواجب الحمد لله والشكر
دآنـــــــہہ
خفيفين دم واضح 😆
**""'سهم'""**
المفروض يعتبر قتل عمد ..
M-512
هي تعرف أنه حرام ومن تعمد أن يكذب او يقول كلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو آثم وعليه أن يتوب ويتلمس الصفح والتوبة، كل همها جذب الإنتباه والشهرة وهذا بحد ذاته حماقه لا مثييل لها.
M-512
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