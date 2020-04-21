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الأعداد السابقة للصحيفة

فوز طالبات المملكة بثلاث جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات عن بُعد

Time منذ 4 ساعات
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فوز طالبات المملكة بثلاث جوائز عالمية في أولمبياد الرياضيات عن بُعد

الرياض (صدى):
حققت ثلاث طالبات سعوديات مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أُقيم في هولندا خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الحالي، ونُفذ عن بُعد؛ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المسابقة فوز الطالبة ثناء خالد محمد الحيدري من مدرسة ثانوية أم سلمة بتعليم مكة المكرمة بالميدالية الفضية، والطالبة جود وليد مهنا باهويني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بينبع الصناعية بالميدالية البرونزية، كما حصلت الطالبة لارا رائد جميل منقل من مدارس دار جنى العالمية بجدة على شهادة تقدير.

وكان فريق المملكة المشارك في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات قد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة؛ بهدف تطوير المهارات العلمية للمشاركات، كما رُشحت الطالبات للمشاركة في الأولمبياد بناءً على النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" بالتعاون مع شركائها.

يُذكر أن المملكة شاركت في مسابقة الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات منذ استحداثها، ونافست على جوائز أولى دوراتها في بريطانيا 2012 ، وحققت خلال هذه المنافسات 15 جائزةً شملت ميداليتين ذهبيتين و4 فضيات و6 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.

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أحدث التعليقات

QLQ
... خلي حسن ورغي يقوم بالواجب الحمد لله والشكر
دآنـــــــہہ
خفيفين دم واضح 😆
**""'سهم'""**
المفروض يعتبر قتل عمد ..
M-512
هي تعرف أنه حرام ومن تعمد أن يكذب او يقول كلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو آثم وعليه أن يتوب ويتلمس الصفح والتوبة، كل همها جذب الإنتباه والشهرة وهذا بحد ذاته حماقه لا مثييل لها.
M-512
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