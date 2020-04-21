إمارة الرياض تتلقى تبرُّع بمليون ريال

عادل الحربي (صدى):

أعلنت إمارة منطقة الرياض، عن تلقيها تبرع بقيمة مليون ريال من فاعل خير للمساهمة في مبادرة خيرات الرياض.

وفي سيتق آخر، اطلع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أمس, على التقارير الميدانية لمبادرة "خيرات الرياض" لدعم المبادرات الخيرية والتنموية بالمنطقة بمباركة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

وتضمن التقرير آلية تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضرر والمتعففة، والعمالة الوافده المنقطعه للإسهم في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاج.

وجرى استعراض مجالات تنويع المساهمات ورصد الفئات الأكثر حاجة وتذليل المعوقات وتسهيل مهام الفرق الميدانية وتكثيف التعاون بين الجهات الخيرية والأهلية والتعاونية.

ورفع وكيل إمارة الرياض الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مايحظى به القطاع الخيري والغير ربحي من دعم ورعاية واهتمام بالغ في سبيل تعزيز المؤسسات الأهلية والتعاونية, مقدماً معاليه شكره وأمتنانه للمساهمين والمتبرعين من جهات وشركات وفاعلين خير في هذا البلد الكريم.