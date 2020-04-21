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بالفيديو..«الاتصالات»: «مستعدون للمستقبل الرقمي»

Time منذ 5 ساعات
Views 1847
بالفيديو..«الاتصالات»: «مستعدون للمستقبل الرقمي»

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، على استعداد المملكة لخطوة التحول الرقمي بشكل كامل الفترة المقبلة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" فيديو توضيحي يرصد كيف ستكون الحياة في حالة توقف الاتصال بين أفراد المجتمعات.

وقالت الهيئة تعليقًا على الفيديو: "المستقبل رقمي والمملكة العربية السعودية مساعدة لذلك"، مؤكدة على أنه لا يمكن تخيل الحياة بدون وجود التواصل الرقمي.

وبرهنت المملكة خلال الأسابيع الماضية على استعدادها الكامل للتحول الرقمي في كافة مرافقها الحكومية والخاصة، نظرًا لامتلاكها البنية التحتية المؤهلة لذلك، وهو ما أثبتته أزمة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه اختيرت العاصمة "الرياض" كأول عاصمة عربية رقمية في ديسمبر الماضي، على هامش دورة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات 23، تحت شعار "طموح عربي، لجيل رقمي".

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أحدث التعليقات

QLQ
... خلي حسن ورغي يقوم بالواجب الحمد لله والشكر
دآنـــــــہہ
خفيفين دم واضح 😆
**""'سهم'""**
المفروض يعتبر قتل عمد ..
M-512
هي تعرف أنه حرام ومن تعمد أن يكذب او يقول كلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو آثم وعليه أن يتوب ويتلمس الصفح والتوبة، كل همها جذب الإنتباه والشهرة وهذا بحد ذاته حماقه لا مثييل لها.
M-512
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