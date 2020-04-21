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الأعداد السابقة للصحيفة

مبادرات "الزكاة والدخل" للتخفيف عن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال

Time منذ 5 ساعات
Views 1863
مبادرات "الزكاة والدخل" للتخفيف عن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال

عادل الحربي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن مبادراتها تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص في ظل تداعيات انتشار فايروس كورونا.

وتضمنت مبادرة لدعم أصحاب الأعمال من 18 مارس وحتى 30 يونيو القادم، إذ سيتم تمكينهم من تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية والزكاة وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع.

كما سيتم إعفائهم من الغرامات المترتبة على تأجيل الإقرار والسداد، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، بالإضافة إلى تعليق غرامات التأخر في سداد الأقسام وفرض غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين، وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص.

وأصدرت الهيئة مبادرة لدعم أصحاب الأعمال، بحيث يتم تمكينهم من منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، وتسجيل دفع طلبات الاستردادات، وتنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجر على الأموال حتى 30 يونيو، ورفع الإيقاف عن المكلفين الموقوفة خدماتهم.

ويمكن الإطلاع على المزيد من المبادرات عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

QLQ
... خلي حسن ورغي يقوم بالواجب الحمد لله والشكر
دآنـــــــہہ
خفيفين دم واضح 😆
**""'سهم'""**
المفروض يعتبر قتل عمد ..
M-512
هي تعرف أنه حرام ومن تعمد أن يكذب او يقول كلام عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو آثم وعليه أن يتوب ويتلمس الصفح والتوبة، كل همها جذب الإنتباه والشهرة وهذا بحد ذاته حماقه لا مثييل لها.
M-512
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