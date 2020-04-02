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رياح نشطة تسود أجواء 4 مناطق

Time منذ 11 دقيقة
Views 1232
رياح نشطة تسود أجواء 4 مناطق

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، حريملاء، المجمعة، رماح، شقراء، الأسياح، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة، الأحساء، الجبيل، الخفجي، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الليث، جدة، رابغ.

وقالت، أن الحالة تبدأ في مكة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تبدأ في الشرقية العاشرة صباحا وتنتهي في السادسة مساءً، وتسود أجواء القصيم من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى السابعة مساءً؛ بينما في الرياض من الثالثة عشر ظهرًا وحتى الثامنة مساءً.

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أحدث التعليقات

St.30
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن الجهل ومن الكسل ومن غلبت الديَن #وقهر الرجال#
N-r
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ابو محمد
حفظ الله سمو الامير محمد بن سلمان واعزه ، وخذل اعدائه .. آمين ..
St.30
والله ما الوم الشرطة الهندية فيهم، عجزوا عنهم ما يفهمون الكلام، تكلموا معهم بالبداية بالحسنى وحالوا يتفاهمون معهم بالعقل بس ما فيه فايدة عقول متنكة ما ينفع معهم الا ا لعصى، والعصى لمن عصىى.
العقيد بحري طيار
اسأل الله ان يريهم عجائب قدرته🤲🏻❤️

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