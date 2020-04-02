«ترامب»: عمليات التجارب على لقاح كورونا مستمرة

واشنطن (صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استمرار عمليات التجارب على لقاح فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له: " سنعمل على حماية الشركات الصغرى في ظل الأزمة" ، مطالبا الشركات بالعودة إلى مزاولة أعمالها بأسرع ما يمكن؛ فيما أضاف: " أعلنا إرشادات جديدة لحماية كبار السن ونجرى أكثر من 100 ألف اختبار لكورونا بشكل يومي " .

وأوضح ترامب أنه جاري إنتاج ما يقرب من 100 ألف جهاز تنفس صناعي؛ متابعًا:" وفرنا 4 آلاف و400 جهاز تنفس لولاية نيويورك والشعب الأمريكي يدعم ولاية نيويورك "؛ مستطردًا: " نواجه مصاعب اقتصادية في الأسابيع الأخيرة بسبب كورونا وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري التعاون وعدم استغلال الأزمة " .