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«ترامب»: عمليات التجارب على لقاح كورونا مستمرة

Time منذ ساعة
Views 1488
«ترامب»: عمليات التجارب على لقاح كورونا مستمرة

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استمرار عمليات التجارب على لقاح فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له: " سنعمل على حماية الشركات الصغرى في ظل الأزمة" ، مطالبا الشركات بالعودة إلى مزاولة أعمالها بأسرع ما يمكن؛ فيما أضاف: " أعلنا إرشادات جديدة لحماية كبار السن ونجرى أكثر من 100 ألف اختبار لكورونا بشكل يومي " .

وأوضح ترامب أنه جاري إنتاج ما يقرب من 100 ألف جهاز تنفس صناعي؛ متابعًا:" وفرنا 4 آلاف و400 جهاز تنفس لولاية نيويورك والشعب الأمريكي يدعم ولاية نيويورك "؛ مستطردًا: " نواجه مصاعب اقتصادية في الأسابيع الأخيرة بسبب كورونا وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري التعاون وعدم استغلال الأزمة " .

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أحدث التعليقات

St.30
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن الجهل ومن الكسل ومن غلبت الديَن #وقهر الرجال#
N-r
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ابو محمد
حفظ الله سمو الامير محمد بن سلمان واعزه ، وخذل اعدائه .. آمين ..
St.30
والله ما الوم الشرطة الهندية فيهم، عجزوا عنهم ما يفهمون الكلام، تكلموا معهم بالبداية بالحسنى وحالوا يتفاهمون معهم بالعقل بس ما فيه فايدة عقول متنكة ما ينفع معهم الا ا لعصى، والعصى لمن عصىى.
العقيد بحري طيار
اسأل الله ان يريهم عجائب قدرته🤲🏻❤️

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