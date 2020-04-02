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القبض على 3 أشخاص أحضروا حلاقاً إلى مقر إقامتهم بالرياض

Time منذ 17 دقيقة
Views 1265
القبض على 3 أشخاص أحضروا حلاقاً إلى مقر إقامتهم بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على ٣ أشخاص خالفوا الإجراءات الاحترازية وأحضروا حلاقاً إلى مقر إقامتهم بالرياض.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لمقر إقامتهم بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم وهم (مواطِنان ومقيم أردني الجنسية) في العقدين الثالث والسادس من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت "صدى" قد نشرت أخباراً خلال الايام الماضية تفيد بالقبض على مواطنين ومشاهير سناب شات، خالفوا الاجراءات الاحترازية وأحضروا حلاقين إلى مواقعهم، وكذلك قبضت شرطة الرياض على ٣ أشخاص مساء اليوم، أحضروا حلاقاً إلي إحدى الاستراحات.

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القبض على مواطنين ومقيم أحضروا حلاقاً لاستراحة بالرياض

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أحدث التعليقات

abdul
" ووجه الطبيب رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب ليخبره عن نتيجة العلاج الذي تضمن 3 مواد وهم هيدروكسيكلوروكوين (يساعد الزنك على الدخول إلى الخلية " ... منقول من المقا اللي صدر هنا تحت عنوان  { طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة } نفس المادة في الخلطة الباكستانية المسلمة والخلطة الامركية اليهودية،. نفس مدة العلاج ونفس الجرعات = خمسة ايام. وربما نفس التكاليف ٢٠ دولارا او ما يعادلها بالرّبّية الپاكستانية. بالتوفيق......هههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو جواهر
علي حسب الصحيفه تم الإعفاء ولم نتتأكد لين يطلع خطاب بهذا الشي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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