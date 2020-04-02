نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

عقاران للالتهاب والملاريا يعالجان 18 مصابًا بكورونا

Time منذ ساعة
Views 2200
Comment 3
عقاران للالتهاب والملاريا يعالجان 18 مصابًا بكورونا

وكالات (صدى):
تمكن الأطباء الباكستانيون من تحقيق تقدمًا في التحقيق الجاري للبحث عن علاج مؤثر على المصابين بفيروس كورونا.

وقال الرئيس المشارك لمجموعة المستشارين لعلاج فيروس كورونا المستجد في باكستان الدكتور أسد أسلم اليوم أن فريق الأطباء توصل إلى نتائج إيجابية لعقار (Azithromycin) المضاد للالتهابات البكتيرية، وعقار (Hydroxychloroquine) المضاد للملاريا على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن 18 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء بعد إعطائهم دورة علاجية للعقارين المذكورين لمدة خمسة أيام.

وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية لهذين العقارين على المصابين بفيروس كورونا، سيُعتمد كدواء لعلاج جميع المصابين بكورونا في باكستان.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

St.30
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن الجهل ومن الكسل ومن غلبت الديَن #وقهر الرجال#
N-r
انا زوجي كان ادمان افلام اباحيه وكان يرفض حتى يقربني تطلقت منه بعد ٦ سنوات بعد معاناه طويله صار ياذيني في المواقع تواصل الاجتماعي يجيب بنات عندو ويسوي فيهم ويرسل مقاطع البنات لي رفعت عليه قضيه حكم ب١٠ شهوور سجن ٢٠٠ جلده وتعهد ورجعت من الاستئناف بزياده الحكم عليه ويطبقون الماده ١٣ هل يدفع غرامه ام لا انا ابيه يدفع غرامه فوق ٥٠٠ الف
ابو محمد
حفظ الله سمو الامير محمد بن سلمان واعزه ، وخذل اعدائه .. آمين ..
St.30
والله ما الوم الشرطة الهندية فيهم، عجزوا عنهم ما يفهمون الكلام، تكلموا معهم بالبداية بالحسنى وحالوا يتفاهمون معهم بالعقل بس ما فيه فايدة عقول متنكة ما ينفع معهم الا ا لعصى، والعصى لمن عصىى.
العقيد بحري طيار
اسأل الله ان يريهم عجائب قدرته🤲🏻❤️

أخر الأخبار

رياح نشطة تسود أجواء 4 مناطق
رياح نشطة تسود أجواء 4 مناطق
Time منذ 10 دقائق Views 1215
«يويفا» يطالب الاتحادات المحلية بالعودة قبل يوليو
«يويفا» يطالب الاتحادات المحلية بالعودة قبل يوليو
Time منذ 21 دقيقة Views 1274
هيئة المحتوى المحلي توفر وظائف إدارية
هيئة المحتوى المحلي توفر وظائف إدارية
Time منذ 30 دقيقة Views 1286
‫مشاهد من داخل مستشفى عسكري طائر ينقل مصابين بكورونا
‫مشاهد من داخل مستشفى عسكري طائر ينقل مصابين بكورونا
Time منذ 42 دقيقة Views 434
المريسل : 100 الف ريال اذا أثبت عبدالمحسن الجحلان ان هدف الهلال صحيح
المريسل : 100 الف ريال اذا أثبت عبدالمحسن الجحلان ان هدف الهلال صحيح
Time منذ 44 دقيقة Views 235
القبض على مواطن أساء لرجال الأمن أثناء منع التجول بحفر الباطن
القبض على مواطن أساء لرجال الأمن أثناء منع التجول بحفر الباطن
Time منذ 46 دقيقة Views 1393
«ترامب»: عمليات التجارب على لقاح كورونا مستمرة
«ترامب»: عمليات التجارب على لقاح كورونا مستمرة
Time منذ ساعة Views 1486
الفنان راشد الماجد يؤدي التمارين
الفنان راشد الماجد يؤدي التمارين
Time منذ ساعة Views 444
عدنان جستنيه : عندما تكلمت عن محمد نور لم أتكلم عنه كلاعب في الملعب
عدنان جستنيه : عندما تكلمت عن محمد نور لم أتكلم عنه كلاعب في الملعب
Time منذ ساعة Views 238
مصطفى الآغا يتناقش مع الفنان داود حسين عن زمن كورونا الصعب
مصطفى الآغا يتناقش مع الفنان داود حسين عن زمن كورونا الصعب
Time منذ ساعة Views 369