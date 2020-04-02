عقاران للالتهاب والملاريا يعالجان 18 مصابًا بكورونا

وكالات (صدى):

تمكن الأطباء الباكستانيون من تحقيق تقدمًا في التحقيق الجاري للبحث عن علاج مؤثر على المصابين بفيروس كورونا.

وقال الرئيس المشارك لمجموعة المستشارين لعلاج فيروس كورونا المستجد في باكستان الدكتور أسد أسلم اليوم أن فريق الأطباء توصل إلى نتائج إيجابية لعقار (Azithromycin) المضاد للالتهابات البكتيرية، وعقار (Hydroxychloroquine) المضاد للملاريا على المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن 18 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا قد تماثلوا للشفاء بعد إعطائهم دورة علاجية للعقارين المذكورين لمدة خمسة أيام.

وأضاف أنه بعد النتائج الإيجابية لهذين العقارين على المصابين بفيروس كورونا، سيُعتمد كدواء لعلاج جميع المصابين بكورونا في باكستان.