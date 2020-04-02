مواطن مقيم بجنيف يحكي تفاصيل اللحظات الصعبة أثناء إصابته بكورونا (فيديو)

عادل الحربي (صدى):

كشف المواطن ثامر المطوع، المقيم في جنيف، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا:" أول يوم لي في الإصابة كان يوم 20-3، وهذا هو اليوم رقم 12، الذي يمر علي وأكون مصابا فيه بالفيروس ".

وأضاف المواطن في مقطع فيديو:" بدأت المشكلة معي، في اتنين من الشباب جايين من لندن، مصابين، وصحيت من النوم شعرت بصداع في المنطقة هذه (مشيرًا إلى جبهته) والمنطقة الخلفية، وانسداد في الجيوب الأنفية وفقدان لحاستي الشم والطعم، آلام في العضلات والمفاصل ودرجة الحرارة كانت 38 درجة ".

ولفت المواطن:" الأعراض هذه استمرت أسبوع كامل، أول أيام تصحى من النوم تشعر بغثيان، كنت أعتقد أنها انفلونزا عادية، فأخذت فوار فيتامين سي، وبعد اليوم الأول والثاني والثالث، اللي جايين من لندن ظهرت عليهم الأعراض أكثر مني ".

وأوضح المواطن:" في اليوم الثالث واحد من الإخوان تعب أيضا، وطاح في السرير أول يوم (يوم 20) وقعد يومين ما قدر يتحرك، ويوم 23 أتينا بالدكتور، وعندما جاء قال إن هذه أعراض كورونا وأخذ منه “عينة” من الخشم والحلق وأيضا سوى نفس الأمر مع القادمين من لندن ".

وقال المواطن:" أخذوا العينات وأرسلوها للمختبرات والعينات رجعت بعدها بيومين، وبالتحديد في اليوم الخامس (25-3)، وتأكدنا أنها إيجابية، عرفت أنهم أصيبوا والدكتور جاء أخذ مني العينة وأرسلوها للمختبر “3 عينات”، كلمني الدكتور وقال النتيجة إيجابية أيضا، وقلت الحمد لله، وأعلنت ذلك للناس، من يوم ما قال الدكتور إني مصاب، بدأت من نفسي أخذ فيتامين سي وفوار وبنادول، وأخذت الفيتامين سي ومعه زنك ".