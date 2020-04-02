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الأعداد السابقة للصحيفة

استمرار عمل بعض فروع "ساما" في مكة والمدينة لـ4 ساعات يوميًا

Time منذ ساعتين
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استمرار عمل بعض فروع "ساما" في مكة والمدينة لـ4 ساعات يوميًا

الرياض (صدى):
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والصحة ، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية التي تقضي بمنع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة، تخصيص حد أدنى من فروع المؤسسات المالية، وإمكانية السماح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، على أن تكون ساعات العمل في تلك الفروع من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (الواحدة) ظهراً، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإرشادات الصحية داخل تلك الفروع والمراكز؛ حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها من انتشار فيروس كورونا.

ووجهت المؤسسة جميع المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توفر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة آداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها.

وتحث مؤسسة النقد العربي السعودي جميع عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

St.30
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن الجهل ومن الكسل ومن غلبت الديَن #وقهر الرجال#
N-r
انا زوجي كان ادمان افلام اباحيه وكان يرفض حتى يقربني تطلقت منه بعد ٦ سنوات بعد معاناه طويله صار ياذيني في المواقع تواصل الاجتماعي يجيب بنات عندو ويسوي فيهم ويرسل مقاطع البنات لي رفعت عليه قضيه حكم ب١٠ شهوور سجن ٢٠٠ جلده وتعهد ورجعت من الاستئناف بزياده الحكم عليه ويطبقون الماده ١٣ هل يدفع غرامه ام لا انا ابيه يدفع غرامه فوق ٥٠٠ الف
ابو محمد
حفظ الله سمو الامير محمد بن سلمان واعزه ، وخذل اعدائه .. آمين ..
St.30
والله ما الوم الشرطة الهندية فيهم، عجزوا عنهم ما يفهمون الكلام، تكلموا معهم بالبداية بالحسنى وحالوا يتفاهمون معهم بالعقل بس ما فيه فايدة عقول متنكة ما ينفع معهم الا ا لعصى، والعصى لمن عصىى.
العقيد بحري طيار
اسأل الله ان يريهم عجائب قدرته🤲🏻❤️

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