النصر يواجه أزمة مالية جراء تخفيض الرواتب مع محترفيه المغاربة 

ماجد محمد (صدى):

تفكر الأندية في تخفيض رواتب لاعبيها المحترفين؛ بسبب الأزمة المادية التي تعاني منها نتيجة جائحة كورونا.

ويواجه نادي النصر أزمة حال تفعيل قرارات تخفيض الرواتب مع اللاعبين نور الدين إمرابط وعبدالرزاق حمدالله، عطفاً على مستوياتهما العالية مع الفريق.

وتبين أن لاعبا مثل نور الدين إمرابط كان من الأساس يطالب بزيادة راتبه بدءاً من الموسم القادم، حيث أن عقده شارف على الانتهاء ويرغب في تعديل وضعه لضمان الاستمرار مع الفريق.

ومن الصعب على اللاعب قبول بنفس راتبه لتجديد تعاقده مع الفريق، فكيف في حالة تخفيض الرواتب ونفس الأمر مع المهاجم عبد الرزاق حمدالله.

ويعتبر عبدالرزاق حمدالله الأبرز في اللاعبين الأجانب، ليس في النصر فقط بل في المسابقة السعودية، فكيف سيكون رده حال تخفيض الرواتب.