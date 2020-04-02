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الأعداد السابقة للصحيفة

شفاء أول حالتين من الفيروس المستجد في المدينة

Time منذ ساعتين
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شفاء أول حالتين من الفيروس المستجد في المدينة

المدينة المنورة (صدى):
أكد المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة، مؤيد أبوعنق على شفاء أول حالتين، لمواطن ومقيم من المصابين بفايروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضح أنه تم استكمال جميع الفحوصات والاجراءات الطبية لهما، وهم بحالة صحية جيدة والحمد لله، حيث غادرا مقر العزل الطبي بمجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة.

وأوضح أبوعنق أن جميع الحالات المتبقية المصابة يتم التعامل معها بعناية لحين شفائها التام، لافتا إلى أن الحالات المصابة بمنطقة المدينة المنورة جميعهم بالعزل الصحي ويتلقون الرعاية الطبية.

ودعا أبوعنق الجميع لضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمكوث بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والاستفادة من خدمة التقييم الذاتي التي أطلقتها الوزارة عبر تطبيق موعد.

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أحدث التعليقات

St.30
اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر ومن الجهل ومن الكسل ومن غلبت الديَن #وقهر الرجال#
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ابو محمد
حفظ الله سمو الامير محمد بن سلمان واعزه ، وخذل اعدائه .. آمين ..
St.30
والله ما الوم الشرطة الهندية فيهم، عجزوا عنهم ما يفهمون الكلام، تكلموا معهم بالبداية بالحسنى وحالوا يتفاهمون معهم بالعقل بس ما فيه فايدة عقول متنكة ما ينفع معهم الا ا لعصى، والعصى لمن عصىى.
العقيد بحري طيار
اسأل الله ان يريهم عجائب قدرته🤲🏻❤️

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