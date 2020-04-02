"الأمن العام" يُدشن موقعًا إلكترونيًا للتقدم بطلبات التنقل بين المناطق

الرياض (صدى):

دشّن الأمن العام، خدمة التقدم بطلبات التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة من خلال موقع إلكتروني.

وأوضحت الأمن العام، أن خطوات تقديم الطلب كالتالي:

• تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول.

• تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد .

• كتابة الظرف الطاريء أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق مايثبت ذلك في خانة المستندات .

• سيصل للمستفيد رسالة باكتمال تقديم طلبه .

• بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص سيصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم انطباق الشروط .

ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للخدمة عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــا .