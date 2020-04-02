"الأمن العام" يُدشن موقعًا إلكترونيًا للتقدم بطلبات التنقل بين المناطق

وأوضحت الأمن العام، أن خطوات تقديم الطلب كالتالي:
• تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول.
• تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد .
• كتابة الظرف الطاريء أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق مايثبت ذلك في خانة المستندات .
• سيصل للمستفيد رسالة باكتمال تقديم طلبه .
• بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص سيصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير، أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم انطباق الشروط .
ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للخدمة عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــا .