السفير الصيني: لم يثبت أن الأمريكان جلبوا الفيروس ولا نأكل الخفافيش والكلاب(فيديو)

عادل الحربي (صدى):

أكد السفير الصيني في المملكة السيد تشن وي تشينغ على أن " كورونا أدى لانخفاض مؤشرات الاستثمار والاستهلاك والصناعات والخدمات خلال شهري يناير وفبراير بالصين، لكنه لن يغير الأساسيات الاقتصادية الصينية.

وقال السفير خلال لقاءه في برنامج " ياهلا " : المملكة دولة قائمة على مصلحة الإنسان بالأساس، تعاملت بكل شفافية مع أعلى معايير حقوق الإنسان وطبقتها على الجميع مواطنين ومقيمين، والإدارة الاحترافية للأزمة هي التي شكّلت الفارق.

وأضاف : الكثير من السعوديون الذين زاروا الصين يعرفون أن أغلبية الصينيين لا يأكلون الحيوانات البرية مثل الكلاب والقطط والخفاش، وهي ليست بالعادة الجيدة في المجتمع الصيني، واليوم صدرت قوانين رسمية لمنعها.

وتعليقًا على تصريحات لمسؤولين صينيين بأن من جاء بكورونا إلى "أوهان" هو الجيش الأمريكي، قال : لم يثبت أن الأمريكان جلبوا الفيروس ولا نأكل الخفافيش والكلاب.