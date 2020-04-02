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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. وليد فتيحي يوثق لحظة حلق لحيته خشية من الفيروس القاتل 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1411
شاهد.. وليد فتيحي يوثق لحظة حلق لحيته خشية من الفيروس القاتل 

علي القحطاني (صدى):
أوضح الدكتور وليد أحمد فتيحي، الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي، أن العالم بأسره يمر بظروف عصيبة حاليا بسبب فيروس كورونا.

وقال فتيحي خلال مقطع فيديو:" من بين الأمور التي يجب فيها الأخذ بالأسباب وحلق اللحية "، كما عرض نموذجين للتعامل مع الكمامات، أثناء وجود لحية مرة، ومرة أخرى مع عدم وجود لحية بعد حلقها.

ولفت أن وجود نوع من الكمامات الذي يلتصق بالجلد ولابد فيه من حلق اللحية، مبينا أنه اضطر لحلق اللحية من باب الأخذ بالأسباب، وبالفعل اكتشف فشل النموذج الأول ووجد أنه ليس له تأثيرا في الحماية.

ولفت فتيحي:"  اضطررت لذلك رغم أني لا أريد حلقها ليست سهلة علي أن أقوم بذلك بعد أكثر من 30 عاما ".

واختتم حديثه، قائلا:"  المرحلة التي يكون فيها حفظ النفس وحفظ الأخرين، أعلى بكثير من حيث الأجر عند الله من ترك اللحية، مطالبا الملتحين بأن يتأسوا بما فعله.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب طيب
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
عبدالله محمد الشهري
ومن يكون هذا النكره الغير معروف حتى يقيم النصر
M-512
يستاهل هذا ،إيران تقتل آلاف من الأبرياء المسلمين في إيران يوميا وحتى الصين
M-512
اللهم لاشماته 🤮

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