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الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الفلبين: اقتلوهم رمياً بالرصاص

Time منذ ساعة
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رئيس الفلبين: اقتلوهم رمياً بالرصاص

وكالات (صدى):
دعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لأخذ الحذر من أنه سيصدر الأوامر لجنوده بإطلاق النار على المتظاهرين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشهدت العاصمة الفلبينية مانيلا مظاهرات بسبب مطالبة المواطنين بتوفير البضائع والطعام والموارد الأساسية التي يحتاجها المواطنين خاصة من فقدوا وظائفهم بسبب الظروف القاسية التي فرضتها الحكومة بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا.

ورصدت عدد من الفيديوهات مطارد الشرطة الفلبينية للمتظاهرين ومطاردتهم حتى القبض على بعضهم وتقييدهم، بينما نجح البعض الأخر في الهروب.

وكان الرئيس الفلبيني ألقى اللوم على اليساريين في البلاد واتهمهم بتحريض المواطنين ضد الحكومة.

وجه الرئيس الفلبيني خطابا للمواطنين، قائلا:" أتوجه لليساريين للمحرضين على العنف، تذكروا أنكم لستم من الحكومة ولستم من سيقرر مصير هذه الأمة ".

ولفت الرئيس الفلبيني: " نحن مستعدون لكم، مستعدون لمواجهتكم ولإطلاق الرصاص عليكم، انا لن اتردد في إصدار الأوامر لجنودي باعتقالكم واحتجازكم أو حتى قلتكم. وعندما تُحتجزون ستكونون مضطرين للبحث عن الطعام بأنفسكم، سأوفر الطعام للأشخاص الطيبين الذين يحتاجون إليه بالفعل وليس للحمقى أمثالكم ".

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب طيب
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
عبدالله محمد الشهري
ومن يكون هذا النكره الغير معروف حتى يقيم النصر
M-512
يستاهل هذا ،إيران تقتل آلاف من الأبرياء المسلمين في إيران يوميا وحتى الصين
M-512
اللهم لاشماته 🤮

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