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الأعداد السابقة للصحيفة

محاكمة ”غيابية“ لـ32 قياديًا من جماعة الحوثي في عدن

Time منذ ساعة
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محاكمة ”غيابية“ لـ32 قياديًا من جماعة الحوثي في عدن

فهمي محمد (صدى):
بدأت المحكمة الجزائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أولى جلساتها لمحاكمة 32 قياديًا من جماعة ”الحوثي“، بينهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وجاء ذلك بحضور مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية والقنوات الفضائية المحلية والعربية، بينما غاب عنها جميع المتهمين.

ووجهت النيابة الاتهام لـ“32″ شخصا بينهم زعيم جماعة ”الحوثي“، ورئيس الوزراء في حكومته غير المعترف بها دوليًا عبد العزيز بن حبتور، ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وقيادات عسكرية ومدنية، حسب مصدر قضائي.

وشملت القضية توجيه 8 تهم لقيادات الجماعة، أهمها: ”التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية، وجريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم، ومحاصرة رئيس الجمهورية والحكومة، فضلًا عن جرائم أخرى سيتم تناولها لاحقا“.

وقررت إبلاغ المتهمين وإلزامهم الحضور في الجلسة القادمة والنشر عنهم في الجريدة الرسمية، ورفعت جلستها الأولى على أن تستأنف في يوليو.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب طيب
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
عبدالله محمد الشهري
ومن يكون هذا النكره الغير معروف حتى يقيم النصر
M-512
يستاهل هذا ،إيران تقتل آلاف من الأبرياء المسلمين في إيران يوميا وحتى الصين
M-512
اللهم لاشماته 🤮

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