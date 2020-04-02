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الأعداد السابقة للصحيفة

مشروع نيوم يعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين 

Time منذ 9 دقائق
Views 1193
مشروع نيوم يعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:مدير أول- توليد الرياح بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهروميكانيكية).

أوضحت أنها بحاجة لمسؤول المنتجات- رحلات العملاء بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

ولفتت إلى حاجتها لمسؤول المنتجات- التصميم والبحوث بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأبانت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2020م.

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أحدث التعليقات

محمد
وين رايح
عبدالرحمن سراج منشي
كيف نفتح حسابات للعمالة والبنوك مغلقة وهناك مع التجول في مكة المكرمة وبعض المدن الكبيرة
.
ايه والله أبعدوها عنا الله يبعد عنكم الشر صرعتنا وأمرضتنا ما نقدر ننقل بيوتنا اول ما نطلع تصبغ بنا الريحة تكرمون
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماشاء الله وسبحانه🙂
ليه
لماذا وضعت عقوبة الرجم في الاسلام إلا لعظم جريمة الخيانة وخاصة المراة لأنها تلوث شرفها وشرف زوجها واولادها واسرتها وتنسب ابناء الى زوجها وهم ابناء زنا والعياذ بالله.

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