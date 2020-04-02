مشروع نيوم يعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين 

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:مدير أول- توليد الرياح بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهروميكانيكية).
أوضحت أنها بحاجة لمسؤول المنتجات- رحلات العملاء بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
ولفتت إلى حاجتها لمسؤول المنتجات- التصميم والبحوث بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأبانت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 إبريل 2020م.